La cantante colombiana, Karol G, se encuentra en su mejor momento y es que hoy estrenó el videoclio de su nuevo tema “Mientras me curo del cora” el cual está incluido en su nuevo álbum “Mañana será bonito”, el cual debutó como el número 1 en Billboard y que está batiendo récords. Por ello, hace apenas unos días, la ‘Bichota’ apareció llorando desconsoladamente debido al éxito del disco más personal que ha lanzado al mercado y en el que desnuda sus miedos y relata su vida.

¿De qué trata Mientras me curo el cora de Karol G?

Sobre la canción “Mientras me curo del cora”, Karol G habla del mal momento por el que vivió pero que a pesar de todo los malos ratos y momentos triste o de baja, ella tiene esperanza de que mañana será bonito. Además, agradece el estar viva, tener salud, a sus padres y hermanas con bien. Además, Karol G afirma que no sabe hacia dónde va pero lo que sí no olvida es de donde viene.

En el videoclip, Karol G aparece con su, por ahora, característico cabello rojo y en medio de la belleza natural de Hawai, uno los archipiélagos volcánicos más turísticos del mundo y en el que la ‘bichota’ se muestra más natural que nunca, luciendo diminutos bikinis, así como la ropa típica de la isla norteamericana.

Letra de Karol G - Mientras me curo del cora

Dame tiempo

Que no estoy en mi mejor momento

Pero yo mejoro de a poquitos, sí

Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito

Diferente, otra vibra, otro ambiente

Hoy estoy en menos veinte

Pero me recargo de mi gente

Y mientras me curo del corazón

Hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol

Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito

Estoy viva, más na’ necesito

Y mientras me curo del corazón

Hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol

Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito

Y mañana será más bonito

Salud, porque tengo a mis padres bien

Y a mis hermanitas también

Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita

Con cervecita y buena musiquita

Los panas de visita, se me van los males

Aunque estar mal es normal, todo se vale

Que no me falte la salud, ni pa’ mí ni pa’ mi crew

Ni que me falte Ovy en los instrumentales

Ya con eso tengo

A veces ya no sé pa’ dónde voy

Pero no me olvido de dónde vengo

Yo sé lo que soy y lo que seré

Por eso es que la fe me tengo

No necesito más

Solo amor, dame tiempo

Yo me sano con tu compañía

Esa paz que me das

En otro no la encuentro, no

Por eso yo quiero de tus besos

Pa’ que me curen el corazón

Hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol

Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito

Estoy viva, más na’ necesitoY mientras me curo del corazón

Hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol

Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito

Y mañana será más bonito