Guillermo Salas no tardó en reaccionar a las polémicas declaraciones que Christian Cueva y Jefferson Farfán lanzaron en un podcast. El técnico aseguró que le guarda cariño a la Foquita pese a sus declaraciones, pero lo de Aladino lo dejó en shock. “Qué raro, me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir acá a Trujillo y ahora me sale con esas cosas. Pero tranquilo, todo bien”, reveló Chicho. (Fuente: América TV)