Jefferson Farfán conversó con Christian Cueva en ‘Enfocados’ y recordaron un doloroso capítulo jugando por la selección peruana. Aladino contó detalles del penal errado ante Dinamarca en Rusia 2018 y la Foquita admitió que fue él quien debió patear por indicación de Ricardo Gareca, quien le reprochó lo sucedido luego del partido. “Casi me matan en el hotel. Me chaparon a mí en el hotel y me dijeron ‘¿Por qué no pateaste tú?’”, contó Jefferson. (Fuente: América TV)