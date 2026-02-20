Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Alianza Lima vs Sport Boys, un duelo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este viernes 20 de febrero en Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs Sport Boys

Menos de 2.5 goles - 1.75 vía Betano

Alianza Lima anota primero y gana – 1.52 vía Betano

Gol de Paolo Guerrero en cualquier momento - 2.07 vía Betano

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima recibirá la visita de Sport Boys en un compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules buscan su tercera victoria en la temporada, mientras que los visitantes sueñan con dar la sorpresa.

Los dirigidos por Pablo Guede vienen de quedar eliminados en la fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Además, el pasado fin de semana igualaron sin goles en su visita a Alianza Atlético. Los blanquiazules se ubican en la cuarta casilla con 7 puntos.

Por su lado, Sport Boys derrotó en la fecha anterior al Atlético Grau (1-0), pero perdieron en su primera visita del semestre al AD Tarma (1-0). Los rosados se ubican en la décima casilla con 4 unidades.

Es importante señalar que Alianza Lima tiene cuatro victorias consecutivas ante este rival. Todo apunta a que esa historia se repetirá, aunque se espera un compromiso cerrado.

Menos de 2.5 goles

Por los anteriores resultados de Alianza Lima, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Guede entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Además, se marcaron menos de 2.5 goles en los tres partidos de Sport Boys en el semestre.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Sport Boys: Menos de 2.5 goles - 1.75 vía Betano

Alianza Lima abre el marcador

Por la diferencia entre los planteles, es probable que Alianza Lima anote el primer gol y gane el partido. Ese pronóstico se cumplió en los dos triunfos de los dirigidos por Pablo Guede en el Torneo Apertura.

De igual forma, eso se dio en los cuatro partidos más recientes entre ambos.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Sport Boys: Alianza Lima anota primero y gana - 1.52 vía Betano

Gol de Paolo

Paolo Guerrero anotó en los dos compromisos frente a Sport Boys en la temporada pasada, por lo que podría volver a mostrar su olfato goleador ante este rival en el Matute. También se debe mencionar que el delantero viene de marcar en las dos victorias de Alianza Lima en el Apertura.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Sport Boys: Gol de Paolo Guerrero en cualquier momento - 2.07 vía Betano

Cuotas Alianza Lima vs Sport Boys





Resultado Cuotas Alianza Lima 1.42 Empate 4.55 Sport Boys 9.75

Alianza Lima vs Sport Boys: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 38 oportunidades. El balance es de 22 victorias de Alianza Lima, 8 empates y 8 triunfos de Sport Boys. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: