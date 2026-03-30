Brasil y Croacia se miden en un amistoso de alto nivel este martes 31 en el Camping World Stadium de Orlando. Este partido sirve como una importante prueba para ambas selecciones, a solo tres meses del Mundial 2026, permitiéndoles ajustar sus estrategias contra un rival de élite.
Pronósticos del Brasil vs Croacia
- Victoria de Brasil - 1.84
- Ambos equipos anotan: Sí - 1.61
Puntos clave para el partido Brasil vs Croacia
- Brasil mostró vulnerabilidad defensiva, concediendo seis goles en sus últimos tres partidos importantes contra rivales de nivel.
- Croacia llega con una racha de nueve partidos invictos, aunque es importante notar que fue el favorito en ocho de esos encuentros.
- En su última victoria 2-1 contra Colombia, Croacia fue superada en remates y en la métrica de Goles Esperados (xG), lo que sugiere una victoria poco dominante.
Análisis y estado de forma: Brasil vs Croacia
Brasil atraviesa una fase de resultados mixtos, con solo dos victorias en sus últimos seis compromisos. La reciente derrota por 2-1 ante Francia, a pesar de generar un mayor volumen de ocasiones y un xG superior, evidencia los problemas del equipo para encontrar un equilibrio funcional bajo la dirección de Carlo Ancelotti. La estructura defensiva es una preocupación, habiendo recibido goles de manera consistente contra equipos de alta jerarquía.
Por su parte, Croacia presenta un estado de forma sólido, con una racha invicta de nueve partidos y cuatro victorias consecutivas. El equipo de Zlatko Dalić demostró una notable capacidad ofensiva, anotando al menos dos goles en cada uno de esos cuatro triunfos. La transición hacia una plantilla más joven, combinada con la experiencia de figuras como Luka Modrić, les confiere una organización disciplinada y confianza.
Nuestra apuesta segura: victoria de Brasil
La opción de la victoria de Brasil se presenta como la apuesta más segura. A pesar de su derrota ante Francia, el equipo sudamericano fue estadísticamente superior, generando 10 remates más y un índice de Goles Esperados (xG) más alto. Este nivel de producción ofensiva debería ser suficiente para superar a una selección croata que, aunque invicta, enfrentó mayormente a rivales de menor categoría. El análisis de su último partido contra Colombia, donde cedieron la iniciativa, respalda la idea de que Brasil tiene los recursos para controlar el encuentro y obtener el resultado.
Apuesta de valor: ambos equipos anotan: Sí
El mercado ‘Ambos equipos anotan’ ofrece un valor considerable. Brasil no logró marcar en solo dos de sus últimos 15 partidos, pero su defensa ha mostrado fisuras, concediendo seis goles en sus cuatro encuentros más recientes. Croacia, por su lado, posee un ataque efectivo, habiendo anotado en ocho de sus últimos diez partidos y superando la barrera de 1.5 goles en siete de ellos. La combinación de la potencia ofensiva brasileña y su fragilidad defensiva, junto a la consistencia goleadora de Croacia, justifica esta selección.
Alineaciones probables: Brasil vs Croacia
- Brasil: Ederson, Santos, Ibanez, Bremer, Marquinhos, Henrique, Santos, Casemiro, Martinelli, Cunha, Pedro.
- Croacia: Livakovic, Erlic, Vuskovic, Pongracic, Stanisic, Modric, Sucic, Perisic, Pasalic, Kramaric, Baturina.