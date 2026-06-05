Portugal se verá las caras con Chile en un duelo amistoso de preparación para el Mundial 2026 que se disputará este sábado 6 de junio en el Estadio Nacional de Oeiras. Los lusos afrontan uno de sus últimos ensayos antes de debutar en la Copa del Mundo, mientras que La Roja quiere mostrar una buena imagen en medio de su reconstrucción tras quedarse fuera del torneo por tercera edición consecutiva.

Pronósticos: Portugal vs Chile





Portugal gana y más de 2.5 goles – 1.65 vía Betano

Cristiano Ronaldo anota en cualquier momento – 1.44 vía Betano

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Puntos claves para el partido Portugal vs Chile





Portugal llega al Mundial 2026 tras conquistar la UEFA Nations League en 2025.

Los lusos no recibieron goles en sus últimos dos amistosos.

Portugal venció a Estados Unidos (0-2) en su duelo más reciente.

Los lusos cuentan con figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Nuno Mendes y Rúben Dias.

Chile no logró clasificar al Mundial y actualmente vive un proceso de renovación generacional.

La Roja sufrió una dura derrota ante Nueva Zelanda (4-1) en la pasada fecha FIFA.

Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde la Copa Confederaciones 2017.

Análisis y estado de forma: Portugal vs Chile





Portugal recibe la visita de Chile en un nuevo amistoso con la misión de llegar en óptimas condiciones al inicio del Mundial. El equipo dirigido por Roberto Martínez viene de consolidar una generación que mezcla experiencia y juventud, con lo que aparece en la lista de candidatos a levantar la Copa en Norteamérica.

Cabe mencionar que esta será la despedida de los lusos ante su público. Se esperan que varios de los titulares comiencen desde el banco o vean pocos minutos, especialmente los que disputaron recientemente la final de la Champions League.

Por su lado, Chile llega a Lisboa con un escenario muy diferente. Luego de quedar fuera del Mundial, La Roja cambió de rumbo y actualmente Nicolás Córdova lidera un proceso orientado a rejuvenecer el plantel. La convocatoria mezcla algunos jugadores experimentados con varias caras nuevas que buscan consolidarse de cara al próximo ciclo mundialista.

Ante las diferencias entre ambas selecciones no hay duda que los locales son favoritos. Además, se espera un compromiso con varios goles.

Nuestra apuesta segura: Portugal gana y más de 2.5 goles





La calidad ofensiva de Portugal es una de sus grandes armas. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Pedro Neto conforman un ataque capaz de generar múltiples ocasiones de gol ante una defensa chilena que atraviesa un momento de reconstrucción, por lo que se espera un triunfo local con varios goles.

Además, los amistosos previos al Mundial suelen ofrecer partidos más abiertos debido a las numerosas modificaciones realizadas por los entrenadores.

También es importante señalar que se superó esa cantidad de goles en tres de las anteriores cinco victorias de los lusos y Chile fue goleada en la pasada fecha FIFA.

Apuesta de valor: gol de Cristiano Ronaldo





A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo la principal referencia ofensiva de Portugal y buscará llegar con confianza al Mundial. Ante una defensa chilena en renovación, el capitán luso tendrá oportunidades para aparecer en el marcador.

Un punto a tomar en consideración es que Cristiano Ronaldo llega al amistoso con 10 goles en sus últimos 10 partidos con la selección portuguesa y acumula 25 tantos en 30 encuentros desde la llegada de Roberto Martínez al banquillo luso. Cabe destacar que no jugó en la doble fecha de marzo por lesión.

Comparativa de cuotas: Portugal vs Chile





Alineaciones probables: Portugal vs Chile



