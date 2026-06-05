Brasil se enfrentará a Egipto en un duelo amistoso de preparación para el Mundial 2026 que se disputará este sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland. La Canarinha afronta su último examen antes del debut mundialista frente a Marruecos, mientras que Los Faraones buscarán demostrar que pueden competir ante una de las principales candidatas al título.

Pronósticos: Brasil vs Egipto





Brasil gana y más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Brasil vs Egipto





Brasil goleó a Panamá en su anterior amistoso de preparación para el Mundial.

Neymar no jugará debido a una lesión muscular en el gemelo derecho.

Anotaron ambos equipos en los últimos cuatro duelos de Brasil.

Egipto cuenta con una de las mejores duplas ofensivas de África: Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Los Faraones igualaron con España (0-0) el pasado mes de marzo.

igualaron con España (0-0) el pasado mes de marzo. Los africanos clasificaron al Mundial tras una sólida campaña en las eliminatorias.

Análisis y estado de forma: Brasil vs Egipto





Brasil se medirá a Egipto en un interesante partido amistoso. La Verdeamarela llega con la ilusión renovada tras sus últimas dos victorias y quiere seguir afinando detalles de cara a su estreno en el Mundial 2026.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán cerrar su preparación de la mejor manera para demostrar que tienen material para pelear por la Copa. Brasil viene de golear a Panamá (6-2) con una muy buena actuación de sus estrellas.

La principal novedad en la concentración brasileña es la ausencia de Neymar. El atacante del Santos continúa recuperándose de una lesión muscular y permanecerá realizando trabajos específicos para intentar llegar en condiciones al debut mundialista.

Por su lado, Egipto ganó tiene dos triunfos y un empate en sus anteriores tres presentaciones. Los Faraones vencieron en su último compromiso a Rusia (1-0). Cabe mencionar que este equipo cuenta con el liderazgo de Mohamed Salah. También resaltan figuras como Omar Marmoush, Trezeguet y Hamdy Fathy.

Aunque los africanos poseen argumentos para competir, la diferencia de profundidad entre ambas plantillas es considerable. Brasil cuenta con más variantes en todas las líneas y debería imponer condiciones desde el inicio, por lo que es la selección favorita. También se espera un duelo con varios goles.

Nuestra apuesta segura: Brasil gana y más de 2.5 goles





Por la capacidad ofensiva de Brasil y las diferencias entre ambas selecciones no extrañaría que La Canarinha se quede con el triunfo y se anoten más de 2.5 goles. Cabe mencionar que los de Ancelotti disponen de una de las delanteras más poderosas del Mundial y enfrentarán a una selección que suele dejar espacios cuando enfrenta rivales de primer nivel.

Un punto a considerar es que se superó esa cantidad de goles en las dos victorias más recientes de Brasil ante Croacia (3-1) y Panamá (3-1), así como una de las anteriores tres presentaciones de Egipto.

Apuesta de valor: ambos equipos marcan





Ante los jugadores ofensivos de cada equipo y las características del enfrentamiento es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los seis amistosos más recientes de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Esto también se dio en uno de los últimos dos duelos entre ambos y en dos de las pasadas cuatro victorias de Egipto.

Comparativa de cuotas: Brasil vs Egipto





Alineaciones probables: Brasil vs Egipto



