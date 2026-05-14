Cienciano recibe la visita de Alianza Lima en un duelo clave para el campeonato. Se trata del partido entre el tercero y el líder de la tabla que se jugará este sábado 16 de mayo en el Estadio Garcilaso. El Papá tiene 13 presentaciones sin perder en Cusco, mientras que los blanquiazules llegan con una sola derrota en el Torneo Apertura.

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido de Cienciano vs Alianza Lima

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Cienciano ganó los dos partidos más recientes ante los blanquiazules en Cusco.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo tienen siete triunfos al hilo en casa.

Anotaron ambos equipos en los anteriores dos encuentros de Alianza Lima.

Los líderes del Apertura ganaron sus últimos dos compromisos en condición de visitantes.

Análisis y estado de forma: Cienciano vs Alianza Lima

Cienciano y Alianza Lima se verán las caras en el gran partido de la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Se trata del enfrentamiento entre el tercero y el primero de la clasificación, por lo que es clave en la lucha por el título.

Los locales vienen de vencer al Atlético Grau (1-2) y tienen dos victorias consecutivas en el torneo y una sola derrota en las anteriores diez jornadas. Los dirigidos por Horacio Melgarejo vencieron a Comerciantes Unidos (1-0) en el último partido frente a su afición. Se ubican en la tercera casilla con 29 puntos.

Por su parte, Alianza Lima igualó el pasado fin de semana con Sporting Cristal (1-1) y venció al Atlético Grau (0-1) en su anterior presentación fuera de casa. Los dirigidos por Pablo Guede son líderes con 33 puntos, solo tres por encima de Los Chankas.

Es importante señalar que Cienciano derrotó a los blanquiazules en los dos enfrentamientos de la temporada pasada. En esta ocasión, los rojos aparecen nuevamente como favoritos en las apuestas por sui racha positiva y jugar en Cusco, aunque se debe tomar en consideración el gran semestre de Alianza Lima.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan

Por las características de ambos equipos es probable que el partido culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en el último duelo de Cienciano y en dos de sus pasadas tres presentaciones en casa por la Liga 1.

Además, ese pronóstico se cumplió en los dos duelos más recientes de Alianza Lima, así como en dos de los anteriores cuatro enfrentamientos.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco encuentros de Cienciano y en cuatro de sus cinco partidos más recientes en casa por el Apertura.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en dos de los pasados cuatro compromisos de Alianza Lima y en tres de sus cuatro enfrentamientos más recientes.

Alineaciones probables: Cienciano vs Alianza Lima