FC Cajamarca y Sporting Cristal se medirán en un duelo de necesitados correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Ambos clubes saldrán con la misión de sumar para escalar posiciones en la clasificación. Los locales llegan en buen momento y los cerveceros atraviesan un semestre muy irregular.

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Puntos claves para el partido FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Ambos equipos marcaron en cuatro de los últimos cinco partidos de Cajamarca.

Los recién ascendidos sumaron en sus dos encuentros más recientes en casa.

Sporting Cristal llega con dos empates al hilo.

Los celestes tienen cuatro jornadas sin ganar en el Torneo Apertura.

En los últimos tres duelos de los locales se marcaron más de 2.5 goles.

Análisis y estado de forma: FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Cajamarca y Sporting Cristal se enfrentarán en partido de la jornada 15 del Torneo Apertura. Ambos equipos necesitan sumar para terminar el semestre de la mejor manera. Cabe mencionar que los locales quieren alejarse del último lugar.

Los recién ascendidos viven una buena racha de dos triunfos consecutivos frente a Sport Boys (3-2) y UTC (1-2). Se ubican en la decimoséptima casilla de la clasificación con 12 puntos, solo dos por encima del Atlético Grau.

Por su parte, Sporting Cristal tiene un Torneo Apertura para el olvido. Los celestes vienen de empatar con Cusco (2-2) y Alianza Lima (1-1), mientras que en Copa Libertadores cayeron ante Palmeiras (0-2). Este equipo se ubica en la decimosegunda posición con 16 unidades.

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus antecedentes más recientes, se espera un partido igualado, parejo e intenso. Además, es probable que se anoten varios goles. Por la calidad de su plantilla los celestes son favoritos, pero las cuotas están parejas.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan

Por los últimos resultados, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos del Cajamarca, así como en dos de los tres partidos más recientes de los celestes.

De igual manera, se debe señalar que, en cuatro de los anteriores cinco encuentros de Sporting Cristal fuera de casa, anotaron ambos equipos.

Apuesta de valor: gol en el primer tiempo

En tres de los últimos cuatro partidos de Cajamarca FC se marcó un gol en el primer tiempo, por lo que esta historia podría repetirse ante la necesidad de ambos equipos. Esto también se dio en cinco de las siete presentaciones más recientes de los celestes entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Alineaciones probables: FC Cajamarca vs Sporting Cristal