Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Girona vs Real Sociedad, partido válido por la temporada 2023-24 de LaLiga este sábado 3 de febrero de 2024.

El Girona ha mostrado un rendimiento superlativo en esta temporada, y eso le ha ayudado a mantenerse en la cima de la clasificación. Sin embargo, la Real Sociedad posee armas suficientes para complicar a cualquier equipo, incluso jugando lejos de casa.

Pronósticos: Girona vs Real Sociedad





Victoria del Girona – 2.18 vía Betano

– 2.18 vía Betano Menos de 2.5 goles – 1.80 vía Betano

– 1.80 vía Betano Artem Dovbyk marca al menos un gol – 2.50 vía Betano

El Girona buscará hacer respetar la localía

El Girona ya suma 14 partidos sin perder en lo que va de LaLiga (G11, E3), y considerando que ya quedó fuera de la Copa del Rey, el cuadro “rojiblanco” no tiene nada más en lo que enfocarse que la Primera División. Eso puede ser una ventaja en comparación con el Real Madrid.

Además, el Girona ha ganado cada uno de sus últimos cinco partidos de local en todas las competiciones y acumula ocho sin perder en este recinto (G7, E1) bajo esa misma métrica. Con estos antecedentes y ante una Real que no contará con su mejor jugador, Take Kubo, no cabe duda de que el Girona es favorito.

Apuesta 1 – Girona vs Real Sociedad: Victoria del Girona – 2.18 vía Betano

Este debería ser un partido bastante apretado

Si bien el recuerdo del 5-3 que le propinó la Real Sociedad al Girona en este mismo recinto durante la temporada 2022-23 sigue fresco en la memoria de ambos elencos, es preciso destacar que estos no son los mismos equipos que en esa ocasión, sobre todo el Girona.

Si consideramos que los últimos tres partidos entre estos dos elencos han acabado con menos de 2.5 goles en total, y que eso también ha sucedido en tres de los últimos seis choques del Girona en todas las competiciones, uno podría imaginarse un partido muy cerrado.

Apuesta 2 – Girona vs Real Sociedad: Menos de 2.5 goles – 1.80 vía Betano

Dovbyk será quien marque la diferencia para el Girona

Si es que el partido se complica y la Real Sociedad brinda una buena actuación defensiva, entonces el Girona necesitaría de las individualidades para lograr un buen resultado. Ahí es donde entran las contribuciones del delantero ucraniano, Artem Dovbyk.

El espigado atacante está en el mejor momento de su carrera y no solo lidera LaLiga en goles con 14 anotaciones, sino que además registra cinco asistencias a su nombre. Dovbyk es sinónimo de gol para el Girona y eso quedará demostrado en este compromiso.

Apuesta 3 – Girona vs Real Sociedad: Artem Dovbyk marca al menos un gol – 2.50 vía Betano

Cuotas: Girona vs Real Sociedad

Resultado Cuotas Girona 2.18 Empate 3.45 Real Sociedad 3.35





Girona vs Real Sociedad: Enfrentamientos directos

El historial reciente entre estos dos elencos muestra una clara supremacía de la Real Sociedad, ya que todavía no ha perdido ningún partido ante el Girona en la máxima categoría.