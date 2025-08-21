Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Levante vs Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga que se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Ciudad de Valencia.

Pronósticos: Levante vs Barcelona





Barcelona marca más de 2.5 goles – 1.79 vía Te Apuesto

– 1.79 vía Te Apuesto Barcelona marca en ambas partes – 1.68 vía Te Apuesto

– 1.68 vía Te Apuesto Lamine Yamal – 1 asistencia – 1.87 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Levante vs Barcelona

Levante se medirá al Barcelona en un partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga. Los blaugranas quieren extender su buen momento ante un conjunto recién ascendido que sueña con dar la gran sorpresa del fin de semana en España.

Los locales vienen de perder frente al Alavés (2-1) y, además, tienen dos derrotas en sus tres duelos más recientes. En la pretemporada terminaron con récord de tres victorias, dos empates y una caída. Cabe mencionar que este equipo fue el campeón de la Segunda División en la pasada campaña.

Por su parte, Barcelona superó el pasado fin de semana al Mallorca (3-0). Los dirigidos por Hansi Flick suman seis victorias consecutivas, tomando en consideración la última jornada de LaLiga anterior y la pretemporada.

Además, se debe señalar que los blaugranas tienen tres partidos consecutivos dejando su valla invicta. Por las diferencias entre las plantillas, Barcelona aparece como claro favorito y no extrañaría que consigan una victoria por goleada.

Goles del Barcelona

Por el poderío ofensivo del Barcelona, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que los blaugranas anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos seis partidos, así como en los anteriores tres enfrentamientos con Levante.

Además, se debe tomar en consideración que los granotas recibieron más de 1.5 goles en sus derrotas más recientes.

Apuesta 1: Levante vs Barcelona: Barcelona marca más de 2.5 goles – 1.79 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

Es probable que el Barcelona anote en ambos tiempos ante las diferencias entre las plantillas y el fútbol ofensivo de los catalanes. Ese pronóstico se cumplió en los últimos seis compromisos disputados por los actuales campeones.

Apuesta 2:Levante vs Barcelona: Barcelona marca en ambas partes – 1.68 vía Te Apuesto

Asistencia de Lamine

Por el estilo de juego que tiene Lamine Yamal, y su buen momento, es probable que el crack blaugrana termine el duelo con una asistencia. Ese pronóstico ya se cumplió en dos de las anteriores tres victorias del Barcelona, donde se incluye el partido de la primera jornada.

Em la temporada pasada, Lamine culminó con 15 asistencias en el campeonato.

Apuesta 3: Levante vs Barcelona: Lamine Yamal – 1 asistencia – 1.87 vía Te Apuesto

Cuotas: Levante vs Barcelona

Resultado Cuotas Levante 9.98 Empate 5.81 Barcelona 1.29

Levante vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 38 entre ambos. El balance es de 5 triunfos del Levante, 5 empates y 28 victorias del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: