El Newcastle recibe al Barcelona en un duelo clave por los octavos de final de la Champions League. Analizamos las cuotas y estadísticas para los pronósticos del Newcastle vs Barcelona, un partido donde la ofensiva catalana se mide ante la solidez local del equipo inglés.

Pronósticos del Newcastle vs Barcelona

Victoria del Barcelona - 2.25 vía Betano

Barcelona anota más de 1.5 goles - 1.72 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Newcastle vs Barcelona





Newcastle perdió solo cuatro de sus 36 partidos europeos previos en condición de local.

Barcelona no logró mantener su portería a cero en sus últimos 11 partidos de Champions League.

El equipo español marcó en 27 de sus últimos 28 encuentros en esta competición europea.

Cuatro de los seis partidos del Newcastle como local en esta Champions League registraron al menos tres goles.

Análisis y estado de forma: Newcastle vs Barcelona

Newcastle llega a esta fase de octavos con una racha de cinco partidos europeos sin conocer la derrota. Su rendimiento en St James’ Park es un factor determinante, con un registro histórico de solo cuatro caídas en 36 compromisos continentales. Sin embargo, su única derrota en casa esta temporada en la competición fue precisamente contra el Barcelona (1-2), un antecedente directo a considerar en las apuestas Champions League.

Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick se presenta como uno de los más ofensivos del torneo, promediando 2.75 goles por partido. No obstante, evidencia una fragilidad defensiva notable, habiendo concedido goles en sus últimos 11 partidos de Champions League. Su rendimiento como visitante fue inconsistente, con solo una victoria en sus últimas tres salidas europeas.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Barcelona

El registro de Hansi Flick en la Champions League, con 14 victorias en 22 partidos, respalda el favoritismo del Barcelona. El equipo español promedia 2.95 goles por partido en el torneo desde la temporada pasada, demostrando una alta efectividad ofensiva. Adicionalmente, el Newcastle no ganó ninguno de los cuatro partidos de esta competición en los que no partía como favorito, lo que debilita su posición en el mercado 1x2.

Apuesta 1: Newcastle vs Barcelona: Victoria del Barcelona - 2.25 vía Betano

Apuesta de valor: Barcelona anota más de 1.5 goles

El valor de esta cuota se encuentra en la vulnerabilidad defensiva reciente del Newcastle en su estadio. El equipo local perdió cuatro de sus últimos siete partidos en casa y concedió más de 1.5 goles en ocho de sus últimos once. Considerando que el Barcelona anotó dos o más goles en siete de sus diez partidos más recientes como visitante, esta selección presenta una oportunidad con fundamento estadístico.

Apuesta 2: Newcastle vs Barcelona: Barcelona anota más de 1.5 goles - 1.72 vía Betano

Comparativa de cuotas Newcastle vs Barcelona

Resultado Cuotas Newcastle 2.87 Empate 3.90 Barcelona 2.25

Alineaciones probables Newcastle vs Barcelona



