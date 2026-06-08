Perú se verá las caras con España en partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 que se disputará en la noche de este lunes 8 de junio en Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México. La Roja tendrá su último examen de preparación ante un equipo que viene de conseguir su primera victoria bajo el mando de Mano Menezes.

Pronósticos: Perú vs España





Más de 2.5 goles – 1.57 vía Stake

Ambos equipos marcan – 2.65 vía Stake

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Puntos claves para el partido Perú vs España





Anotaron ambos equipos en los últimos dos duelos de Perú.

Se marcaron más de 2.5 goles en los tres enfrentamientos entre ambas selecciones.

España llega con dos empates consecutivos.

La Roja ganó seis de sus últimos nueve compromisos.

ganó seis de sus últimos nueve compromisos. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz siguen recuperándose de cara al debut.

Perú solo tiene dos triunfos en sus diez partidos más recientes.

Análisis y estado de forma: Perú vs España





Perú y España se enfrentarán en una interesante prueba para la selección bicolor en medio del inicio de este ciclo bajo el mando de Mano Menezes. Es importante señalar que será el último amistoso de La Roja previo al Mundial 2026.

La Bicolor viene de vencer a Haití en su último amistoso y tiene dos duelos sin perder con Menezes. Además, se espera que el entrenador brasileño sigue probando jugadores en medio de la renovación que atraviesa la selección.

Por su lado, España quiere llegar al Mundial de la mejor forma. Los dirigidos por Luis De La Fuente, que son grandes favoritos al título, vienen de empatar con Irak (1-1), por lo que intentarán cerrar su preparación con una victoria.

Ante la realidad de ambos equipos no hay duda que España es la favorita en las apuestas. Además, se espera un partido con varios goles por las características del partido y las pruebas que seguramente realizarán los entrenadores.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Por la capacidad ofensiva de España y los antecedentes más recientes de Perú es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cinco presentaciones de La Bicolor, donde destacan los últimos dos amistosos.

De igual manera, en cuatro de los pasados seis partidos de España se superó esa cantidad de goles.

Apuesta de valor: ambos equipos marcan





Ante los últimos partidos de Perú, y la cantidad de cambios que se esperan en España durante los 90 minutos, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los siete compromisos más recientes de la Bicolor.

Además, las dos escuadras anotaron en dos de los pasados cuatro partidos de la selección española.

Comparativa de cuotas: Perú vs España





Alineaciones probables: Perú vs España



