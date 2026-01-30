Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Tottenham vs Manchester City, un duelo correspondiente a la jornada 24 de la Premier League que se jugará este domingo 1 de febrero en el Tottenham Stadium.

Pronósticos: Tottenham vs Manchester City

Más de 2.5 goles - 1.65 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.80 vía Betano

Gol de Erling Haaland en cualquier momento – 1.75 vía Betano

Análisis de apuestas Tottenham vs Manchester City

Tottenham se verá las caras con Manchester City en un atractivo compromiso de la fecha 24 de la Premier League. Los Citizens quieren sumar tres puntos para seguir en la pelea por el campeonato, mientras que los locales necesitan un triunfo que les permite escalar posiciones en la clasificación.

Los Spurs vienen de vencer al Frankfurt (0-2) en la Champions League, con lo que clasificaron a octavos de final. Mientras que en la jornada pasada de la Premier League igualaron con Burnley (2-2). Cabe mencionar que tienen cinco presentaciones sin ganar en el torneo. Se ubican en la casilla 14 con 28 puntos.

Por su parte, Manchester City se encuentra en la segunda posición con 46 unidades, los mismos que suma Aston Villa y cuatro por debajo del Arsenal. Los dirigidos por Pep Guardiola superaron entre semana al Galatasaray (2-0). Además, el pasado fin de semana vencieron al Wolves (2-0).

Cabe mencionar que, en la primera vuelta, los Spurs vencieron al Manchester City (0-2). Asimismo, este equipo ganó tres de los anteriores cuatro duelos. En esta oportunidad, los Citizens son claros favoritos, pero se espera un partido parejo.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, y el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores seis presentaciones de los Spurs.

También se cumplió ese pronóstico en la última visita del Manchester City, que fue en Champions frente al Bodo (3-1). Igualmente, se superó esa cantidad de goles en dos de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Más de 9.5 córners

En dos de los últimos tres compromisos del Tottenham, se cobraron más de 9.5 córners, por lo que esta historia podría repetirse. También esto se dio en dos de los tres partidos más recientes de los dirigidos por Pep Guardiola.

Asimismo, en dos de los anteriores tres duelos entre ambos se superó esa cantidad de córners.

Gol de Haaland

El noruego, Erling Haaland, tiene 20 goles en la Premier League, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero viene de marcar en el triunfo de los Citizens en Champions League frente al Galatasaray.

De igual forma, es importante tomar en cuenta que Haaland marcó en la última victoria del City ante este rival.

Cuotas Tottenham vs Manchester City

Resultado Cuotas Tottenham 4.40 Empate 4.10 Manchester City 1.72





Tottenham vs Manchester City: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 176 oportunidades. El balance es de 69 victorias del Tottenham, 37 empates y 70 triunfos del Manchester City. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: