Francia se enfrentará a Costa de Marfil en un partido de preparación para el Mundial 2026 que se disputará este jueves 4 de junio en el Stade de la Beaujoire de Nantes. Los dirigidos por Didier Deschamps afrontan uno de sus últimos ensayos antes del debut mundialista, mientras que los africanos quieren pulir detalles de su plantilla frente a una de las selecciones favoritas para quedarse con el título.

Pronósticos: Francia vs Costa de Marfil





Francia anota más de 2.5 goles – 2.16 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan – 1.83 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Francia vs Costa de Marfil





Francia marcó más de 2.5 goles en cuatro de sus últimas cinco victorias.

Ambos equipos anotaron en los tres duelos más recientes de les blues.

Este será apenas el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones. El balance es de 2 triunfos de Francia y 1 empate.

Francia llega al Mundial 2026 como una de las principales candidatas al título.

Los franceses ganaron siete de sus últimos nueve partidos oficiales.

Los marfileños cuentan con figuras como Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo y Sébastien Haller.

Costa de Marfil ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos.

Análisis y estado de forma: Francia vs Costa de Marfil





Francia recibe la visita de Costa de Marfil en un amistoso que servirá para afinar detalles antes del inicio de la Copa del Mundo. Didier Deschamps aprovechará este compromiso para ajustar piezas y administrar cargas físicas después de una larga temporada en Europa. Por su lado, los africanos quieren demostrar que pueden mostrar su buen fútbol ante una de las favoritas al título.

Los galos mantienen una plantilla de enorme calidad. Kylian Mbappé lidera un ataque repleto de variantes, acompañado por futbolistas que llegan en gran nivel como Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué.

Cabe mencionar que Didier Deschamps podría darle descanso a varios jugadores que participaron recientemente en las instancias decisivas de la Champions League. Por esa razón, la estrella Ousmane Dembélé, campeón con PSG, apunta a comenzar en el banco.

Por su lado, Costa de Marfil llega a este partido con el objetivo de seguir preparando un gran plantel que tiene la ilusión de llegar lejos en el torneo. El conjunto dirigido por Emerse Faé cuenta con una generación física, intensa y peligrosa en transición, liderada por Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Simon Adingra, Amad Diallo y Sébastien Haller.

No hay duda que Francia aparece como favorita en las apuestas. Pero Costa de Marfil tiene argumentos suficientes para competir y generar peligro, especialmente aprovechando los espacios que puedan dejar los franceses durante las rotaciones al tratarse de un amistoso.

Nuestra apuesta segura: goles de Francia

La diferencia de jerarquía entre ambos planteles es evidente y Francia suele mostrar una propuesta ofensiva cuando juega ante su público, por lo que podría anotar más de 2.5 goles. Además, se debe tomar en consideración el buen momento de los atacantes franceses.

El equipo dirigido por Deschamps anotó más de 2.5 goles en tres de sus cuatro duelos más recientes, así como en sus últimas dos presentaciones en casa.

Apuesta de valor: las dos escuadras marcan





Costa de Marfil cuenta con varias piezas desequilibrantes en ataque y llega con una generación que combina potencia física y velocidad. Frente a una Francia que probablemente realice múltiples cambios, las oportunidades para los africanos deberían aparecer, por lo que este pronóstico se podría cumplir.

De igual forma, se debe mencionar que anotaron ambos equipos en los tres duelos más recientes de Francia, así como en la última derrota de los africanos (3-2 vs Egipto). También, esto se dio en el anterior enfrentamiento entre ambos.

Comparativa de cuotas: Francia vs Costa de Marfil





Alineaciones probables: Francia vs Costa de Marfil



