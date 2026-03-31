Universitario se enfrenta a Alianza Lima en una nueva edición del clásico. Este encuentro de la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 se disputará este sábado 4 de abril en el Monumental. Los tricampeones quieren bajar de la cima a un equipo blanquiazul que está invicto en la competición.

Pronósticos: Universitario vs Alianza Lima









Menos de 2.5 goles – 1.54 vía Te Apuesto

Empate en el primer tiempo – 1.99 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido de Universitario vs Alianza Lima





Se anotaron menos de 2.5 goles en cuatro de los últimos cinco partidos entre ambos.

Los dos clásicos de la temporada pasada terminaron empatados.

La U ganó los cuatro partidos disputados en el Monumental.

Alianza Lima empató dos de sus anteriores cuatro presentaciones fuera de casa.

Universitario solo ganó uno de los cuatro clásicos más recientes en casa.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Alianza Lima





Universitario se enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico. Los cremas tienen la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa para acercarse a la cima, pero al frente tendrán a un equipo blanquiazul invicto que ha mostrado una gran versión en el Torneo Apertura.

Los dirigidos por Javier Rabanal vienen de empatar sin goles con Comerciantes Unidos en la fecha pasada, mientras que en su último partido en el Monumental vencieron a UTC (2-0). Los campeones ganaron sus cuatro presentaciones en casa. Se ubican en la cuarta posición con 15 puntos.

Por su parte, Alianza Lima llega con seis triunfos y dos empates en el torneo. Los dirigidos por Pablo Guede vencieron a Juan Pablo II (2-0) en la última fecha. Además, en el anterior compromiso como visitantes igualaron con Deportivo Garcilaso (1-1). Se encuentran en el primer lugar con 20 unidades, los mismos que suman Los Chankas.

Es importante señalar que los dos clásicos de la temporada pasada culminaron empatados y se espera otro partido parejo. En esta ocasión, los cremas son favoritos por jugar en casa, pero se debe tomar en cuenta el buen momento de los visitantes.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles





Por tratarse de un clásico, todo apunta a un partido parejo y con pocos goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los siete encuentros más recientes entre ambos, donde se incluye los dos de la temporada pasada.

Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en tres de los cuatro compromisos más recientes de Universitario, así como en seis de las últimas siete presentaciones de Alianza Lima en la temporada.

Apuesta 1: Universitario vs Alianza Lima: Menos de 2.5 goles - 1.54 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: empate en el primer tiempo





Terminó empatado el primer tiempo en dos de las tres ediciones más recientes del clásico, por lo que ese pronóstico podría cumplirse. Esto también se dio en tres de los anteriores cuatro encuentros de la U, donde se incluyen dos presentaciones en casa.

De igual manera, culminó igualado el primer tiempo en los últimos cuatro duelos de Alianza Lima.

Apuesta 2: Universitario vs Alianza Lima: Empate en el primer tiempo – 1.99 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Universitario vs Alianza Lima





Resultado Cuotas Universitario 2.13 Empate 3.07 Alianza Lima 3.93

Alineaciones probables: Universitario vs Alianza Lima









Universitario: Vargas; Carabalí, Di Benedetto, Fara, Polo; Silveira, Castillo, Pérez, Calcaterra, Valera y Alzugaray.

Alianza Lima: Duarte; Huaman, Antoni, Chávez, Advíncula; Castillo, Pavez; Castillo A, Vélez, Quevedo y Guerrero.