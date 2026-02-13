Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Universitario vs Cienciano, un duelo correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este viernes 13 de febrero en el Monumental.

Pronósticos: Universitario vs Cienciano

Universitario anota más de 1.5 goles - 1.40 vía Betano

No anotan ambos equipos – 1.80 vía Betano

Más de 8.5 córners- 1.62 vía Betano

Análisis de apuestas Universitario vs Cienciano

Universitario se medirá al Cienciano en un interesante partido correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura. Los cremas saldrán por su segunda victoria del torneo frente a un equipo que perdió en su primera visita del semestre (2-0 vs Melgar).

Los tricampeones vienen de igualar con Cusco (1-1) el pasado fin de semana, mientras que superaron al AD Tarma (2-0) en la primera fecha. Los locales se encuentran en la cuarta casilla de la clasificación con cuatro puntos.

Por su parte, Cienciano goleó en su último compromiso al Juan Pablo II (6-1), pero cayó con Melgar en el debut. Los visitantes se ubican en la sexta casilla del Torneo Apertura con tres puntos e intentarán mostrar su mejor fútbol para sumar en la casa del campeón.

Es importante señalar que Universitario derrotó a Cienciano en los últimos tres enfrentamientos en este escenario, mientras que el partido en la altura del semestre pasado terminó empatado (1-1).

Goles de la U

Por el fútbol que muestra la U en casa, no extrañaría que los dirigidos por Javier Rabanal anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos ocho compromisos frente a su afición tomando en consideración tanto oficiales como amistosos.

Además, se superó esa cantidad de goles en dos de los anteriores tres enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Universitario vs Cienciano: Universitario anota más de 1.5 goles - 1.40 vía Betano

No anotan ambos equipos

Universitario no recibió goles en cuatro de los últimos seis partidos oficiales en casa, por lo que el duelo podría culminar con valla invicta. Esto también se dio en el triunfo de la U frente a la Universidad de Chile en amistosos de pretemporada (3-0).

Cabe mencionar que este pronóstico se cumplió en dos de los pasados cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 2: Universitario vs Cienciano: No anotan ambos equipos - 1.80 vía Betano

Acción desde las esquinas

Por las características de ambos equipos, y el fútbol ofensivo de la U en casa, no extrañaría que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas tres presentaciones de los tricampeones en el Monumental por Liga 1.

Asimismo, en los dos compromisos de Cienciano en el Torneo Apertura se cobraron más de 8.5 tiros de esquina.

Apuesta 3: Universitario vs Cienciano: Más de 8.5 córners- 1.62 vía Betano

Cuotas Universitario vs Cienciano

Resultado Cuotas Universitario 1.34 Empate 5.40 Cienciano 10.50

Universitario vs Cienciano: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 49 oportunidades. El balance es de 25 victorias de Universitario, 16 empates y 8 triunfos de Cienciano. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: