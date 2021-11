Alfredo Morelos no vive un buen momento en Rangers. El colombiano suma solo siete goles en 21 partidos esta temporada, siendo un bajo rendimiento a comparación de años anteriores. En las últimas semanas se especuló que el atacante podría dejar el equipo; sin embargo, algunos creen que es poco probable que grandes de Europa se fijen en él por cómo viene jugando.

Brian Laudrup, exfutbolista que consiguió cinco títulos con el cuadro esocés en la época del los noventa, se refirió al complicado momento de Morelos y explicó que si quiere cambiar de club, tendrá que mejorar su rendimiento.

“¿En qué estás pensando si eres director deportivo de un club de Inglaterra, Francia, España o Alemania y estás mirando a Morelos? No está marcando en Europa, no está jugando bien y no parece interesado. No es una combinación para hacer que alguien busque su chequera. Si Morelos quiere mudarse, no encontrará un nuevo club atractivo a menos que resuelva su forma”, opinó el exjugador de 52 años.

Los rumores del cambio de aires para Alfredo iniciaron luego de que Steven Gerrard deje el banquillo de Rangers para tomar las riendas de Aston Villa. Desde entonces, los medios señalan que el jugador no ha vuelto a ser el mismo.

“No puedo encontrar ninguna explicación sobre cómo se desempeñó Alfredo Morelos. Solíamos verlo al menos corriendo para presionar mucho al oponente. No siempre anotando, pero trabajando. El domingo, prácticamente caminó por la cancha. Durante años, se ha hablado regularmente de dónde podría ir Morelos después de los Rangers, de cuánto podría ser su tarifa de transferencia. Pero esta es la cuestión”, agregó Laudrup.

Rangers es primero en la tabla de posiciones de la Scottish Premiership, pero su rendimiento deja mucho que desear. El exjugador cree que los jugadores se encuentran muy confiados luego de conseguir el título de la temporada pasada.

“Ganar el ‘55′ fue un logro importante y magnífico. Y sigo creyendo que hay grandes talentos en este equipo. No estoy seguro de si la expectativa de convertirse en un ganador en serie es un peso que algunos no pueden manejar. Obtendremos una respuesta más definitiva en los próximos meses”, sentenció.

Morelos suma 203 partidos con Rangers, 101 goles, 22 asistencias, 60 amarillas y 7 expulsiones en cinco temporadas con los escoceses.





