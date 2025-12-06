vs. Stuttgart se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 13 de la . ¿En qué canales se puede ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿A qué hora comienza el duelo? Este partido está pactado para el sábado 6 de diciembre desde las 9:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el MHP Arena. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Bayern Múnich vs Sttutgart por la Bundesliga | VIDEO: Bayern TV
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

