Bayern vs. Stuttgart se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 13 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales se puede ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿A qué hora comienza el duelo? Este partido está pactado para el sábado 6 de diciembre desde las 9:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el MHP Arena. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Bayern Múnich vs Sttutgart por la Bundesliga | VIDEO: Bayern TV