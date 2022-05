Liverpool vs. Real Madrid se miden en París EN VIVO y EN DIRECTO por la final de la UEFA Champions League 2021-22 vía ESPN y Star Plus desde las 14:00 horas del sábado 28 de mayo. Luego de eliminar Manchester City y Villarreal, respectivamente, ‘Galácticos’ y ‘Reds’ dejarán todo en el Stade de France para definir a quien será el nuevo monarca del fútbol europeo. Bajo la dirección arbitral de Clement Turpin, sigue el desarrollo de este compromiso a través de este minuto a minuto de Depor.

La espera por fin terminó. Después de intensas semanas donde ambos equipos definían cosas en el plano local -especialmente el Liverpool que peleó por el título de la Premier League hasta la última fecha-, París los recibirá para ser el escenario de la batalla final donde conoceremos al sucesor del Chelsea, último campeón del ‘Orejona’.

Liverpool llega a este compromiso después de haber eliminado al Villarreal en semifinales. Si bien todos creían que los ingleses sacarían su boleto a la final con mucha facilidad, el ‘Submarino Amarillo’ les plantó cara en el Estadio de la Cerámica y por poco Jürgen Klopp se lleva el susto de su vida.

Después de los goles de Boulaye Dia y Francis Coquelin, Fabinho, Luis Díaz y Sadio Mané para darle vuelta a la llave y dejar todo sentenciado en un 5-2 a favor del Liverpool. En este tramo el colombiano fue fundamental, pues su ingreso le dio una frescura diferente al ataque de su equipo propiciando así la remontada.

“Al descanso les he dicho que debían mejorar. Buscamos encontrar una situación del partido en la que han hecho lo que queríamos. Pero el Villarreal nos ha impresionado, no hemos encontrado continuidad. Le he dicho que nos teníamos que mover más, que se movieran para causar problemas. Lo hemos hecho”, fueron las declaraciones de Klopp tras la clasificación a la final.

“En la primera parte no se ha visto a ese equipo monstruoso, pero es culpa del Villarreal. Reaccionar como hemos reaccionado ha sido increíble. Luis Díaz ha tenido un impacto increíble pero no quiero personalizar, y la culpa no es de Jota, era de todos. Hemos cambiado a él, pero no éramos nosotros. En la segunda parte lo hemos sido, y por eso hemos ganado el partido”, agregó el alemán aquel día.

Las semanas posteriores a la clasificación fueron las más difíciles para el Liverpool, pues además de tener que sufrir mucho desgaste al pelear palmo a palmo con el Manchester City por el título de la Premier League, recibieron en su enfermería a jugadores claves que, en el mejor escenario, llegarán con lo justo al partido ante el Real Madrid: Thiago Alcántara, Mohamed Salah, Joel Matip, Joe Gómez y Virgil van Dijk.

De los cinco futbolistas mencionados, al menos Van Dijk, Thiago, Salah y Matip son fijos en la oncena titular. Esto ha llevado a que Klopp entrene con cierto resguardo con ellos para no sobrecargarlo, buscando que tengan el mayor tiempo reposo posible para que puedan estar en el Stade de France al 100%.

Liverpool vs. Real Madrid: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay: 3:00 p.m.

En cuanto al Real Madrid, estos tampoco tuvieron un camino fácil para llegar al Stade de France. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron que pasar tres épicas remontadas para instalarse en la gran final, dejando en el camino al PSG -con Mbappé, Messi y Neymar como estandartes-, Chelsea -vigente campeón del torneo- y al Manchester City -obra maestra de Pep Guardiola que estuvo a nada de jugar su segunda final al hilo-.

El partido en el Estadio Santiago Bernabéu ante los ‘Citizens’ por las semifinales fue extrañísimo, pues no resiste explicación lógica ni futbolística. Los ‘Merengues’, de la mano de un revulsivo ingreso de Rodrygo Goes y la calidad de Karim Benzema, remontaron una llave que parecía liquidada a favor de los ingleses.

El 6-5 final grafica una sola cosa -y que claro, el Liverpool tampoco debería dejar pasar por alto-: si te enfrentas al Real Madrid, el partido acaba cuando el árbitro pite; si te apresuras y te crees el ganador antes de tiempo, podrías pagar las consecuencias cuando menos lo imagines. PSG, Chelsea y el City lo vivieron en carne propia.

“Si igualas el partido en los últimos minutos, tienes una ventaja psicológica muy grande. A mí me pasó al revés en la final [de 2005] contra el Liverpool [ganaba 3-0 al descanso y le empató nada más empezar la segunda parte] y la dinámica no era buena”, recordó ‘Carletto’ tras el desenlace en el Bernabéu. “Nadie pensaba que el Madrid jugaría otra final, pero ahí estamos”, subrayó aquel día.

Liverpool vs. Real Madrid: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Colombia: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Ecuador: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus México: HBO Max y ESPN

HBO Max y ESPN Argentina: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Brasil: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Uruguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Paraguay: ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Tren Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Thiago Alcántara, Henderson; Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané.

Alisson Becker; Tren Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Thiago Alcántara, Henderson; Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané. Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carbajal, Militao, Alaba; Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde; Karim Benzema y Vinicius Junior.





