Edwin Cardona demostró en los dos últimos partidos en los que fue titular con Boca Juniors que puede ser de gran ayuda a la institución. Hace algunas semanas era duramente criticado por su actitud en el club; sin embargo, tras brillar ante Aldosivi y Sarmiento, la directiva reforzó la idea de hacer un esfuerzo para que continúe en el plantel de Sebastián Battaglia la próxima temporada.

Los buenos comentarios tras el partido del pasado fin de semana (2-0 ante Sarmiento), en el que el colombiano fue figura, terminaron de confirmar que, de a pocos, se encuentra volviendo a su mejor nivel futbolístico. Muchos de los que lo criticaban por sus malas decisiones a lo largo del 2021, creen que lo mejor es que se le vuelva a dar la oportunidad de demostrar que quiere quedarse.

El préstamo de Cardona pronto finalizará y Boca tendrá que iniciar una nueva negociación con los Xolos de Tijuana. Según reveló Olé, el principal problema es el alto valor del jugador. Son 5 millones de dólares los que tendría que pagar el cuadro ‘xeneize’ para comprarlo; sin embargo, lo que buscarán es volver a renovar su préstamo.

El mencionado medio explicó que el que Edwin haya decidido extender sus vacaciones tras la Copa América 2021 y no regresar de inmediato a Boca, generó molestia en la directiva liderada por Juan Román Riquelme, incluso no le entregaron la ‘10′ que dejó libre Carlos Tévez.

Pero, la reacción de Cardona fue tomada de forma positiva. Ya expresó que quiere quedarse. “Por ahora, el club argentino no dio nuevos pasos en las negociaciones. Esperará paciente y dejará que se acerque la fecha límite para ejercer la opción y buscará retenerlo por un monto menor, si es posible con un nuevo préstamo”, explica Olé.

A pesar de que el exAtlético Nacional emociona con su recuperación deportiva, en Argentina creen que existe aún un doble riesgo en su renovación. No dudan de su talento, pero también están las lesiones, los desplantes y, claro, su siempre criticado estado físico.

Los elogios a Cardona

La noche del mediocampista cafetero en La Bombonera fue destacada no solo por los hinchas del ‘Xeneize’, sino también por un personaje muy particular: Jorge Riquelme, padre de Juan Román. El papá del excrack de Boca tuvo palabras de elogios para Cardona, llegando incluso a discutir con quien lo entrevistaba.

“Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol. (...) No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él”, señaló en diálogo con ‘AM 990′.

Por otro lado, los medios de comunicación argentinos no escatimaron en respaldar el buen momento del ‘Gordo’. Primero fue ‘TyC Sports’ y luego el ‘Diario Olé’, colocándole un puntaje de 8 y 9, resctivamente.

“Gran primer tiempo, inició la jugada del gol de Vázquez con un pase magistral. Pegó una pelota en el travesaño y en los primeros 45 fue clave. Salió en la segunda etapa por González”, señaló la cadena televisiva.





