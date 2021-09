La Copa América dejó una serie de anécdotas e imágenes pintorescas que pasaron a los archivos. Uno de los momentos que se recuerda es la tanda de penales entre Argentina y Colombia. Yerry Mina y Emiliano Martínez tuvieron un intercambio de palabras y fue el argentino con la frase “mira que te como”, quien le tapó un penal al central colombiano para luego generar polémica. Este sábado se volverán a ver las caras, pero por la Premier League.

Esta rencilla empezó entre los jugadores desde el mes de junio por las Eliminatorias Qatar 2022. El día 8 de dicho mes, la ‘tricolor’ se enfrentaba a Argentina y Mina chocó de manera fuerte con ‘Dibu’ en el aire. El arquero fue el más afectado con aquel momento. Según prensa de su país, tuvo complicaciones luego.

Según han comentado los jugadores, Emiliano Martínez se disculpó por la frase dicha en la Copa América: “El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”, comentó el arquero del Aston Villa.

Ante ello, hubo respuesta: “Le escribí diciendo discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional”, cerró.

Es así que ambos se verán las caras este fin de semana en la Premier League el sábado 18 de septiembre cuando Aston Villa y Everton se midan en el marco de la quinta jornada del fútbol inglés. Everton, de Mina, marcha con 10 puntos y en el cuarto lugar, mientras que Aston Villa está en el puesto 12 con solo 4 puntos.

El medio inglés, ‘The Athletic’, expresó que “no esperen más palabrería cuando Emiliano Martínez y Yerry Mina se reencuentren”, dejando claro que lo que pasó quedó atrás y los dos ya pasaron la página.





