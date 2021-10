Aunque el recuerdo más reciente que se tiene de Jackson Martínez es su paso sin buen rendimiento en el Atlético de Madrid, el delantero colombiano brilló en el Porto de Portugal, donde se cansó de anotar goles durante las tres temporadas que militó en el equipo luso.

Tras sus destacadas actuaciones, pasó por el equipo ‘colchonero’, luego por el fútbol chino y otra vez en Portugal, donde finalmente le pondría fin a su carrera deportiva a fines de la temporada 2020 con 34 años, debido a una lesión que evitó que pueda seguir jugando por algunos años más.

La nueva vida del Jackson está en la religión, donde ahora es cantante religioso: “Me veía jugando hasta que las piernas no pudieran más. Una lesión terminó con mi carrera. Me gustaba la música, pero nunca para dedicarme de esto. Hay un público creyendo en Dios que sigue mi música”, contó Martínez en entrevista a la Cadena Ser de España, a la espera de hacerse un poco más conocido en el nicho musical, en donde quiere ganar adeptos.

“Tú no vas a ver a Dios como tu todo hasta que sea lo único que tengas, por eso tomé la decisión de enfocarme en él. Yo tenía una vida de lujuria y gozo de pecados, disfrutaba pecando porque no lo veía así, lo veía normal, como todo el mundo lo hace. En mi caso, comencé a sentir que algunas amistades me rodearon de alcohol, cigarrillos y de muchas otras cosas también”, cuenta ahora un renovado Jackson Martínez, que sorprende al mundo por su nueva vida.

Con la selección colombiana, Jackson logró disputar las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y algunos partidos para Rusia 2018. En el Mundial Brasil 2014 fue titular en los triunfos ante Japón y luego ante Uruguay por los octavos de final. Ahora que le vaya bien en el mundo de la música.





