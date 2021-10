En diciembre del año 2022, Jackson Martínez decidió dejar el mundo del fútbol y anunció su retiro profesional. El final de su carrera se vio marcado por temas de lesiones que no le permitieron terminar de despegar en una carrera exitosa en la selección colombiana que no pudo despegar en su totalidad en el fútbol europeo. Sin embargo, el presente del ex jugador es otro.

Para Jackson Martínez, los mejores años fueron desde el 2012 al 2015 y lo consagraron como uno de los mejores delanteros más llamativos para el panorama europeo. Tras anotar casi 100 goles en Portugal, el Atlético de Madrid lo contactó para tenerlo en sus filas.

La llegada del colombiano a Atlético de Madrid lo colocó en un limbo del cuál no pudo salir de la mejor manera. Las lesiones lo marginaron del primer equipo y tuvo que irse al fútbol chino para poder reintegrarse en el deporte. Volvió al fútbol portugués en sus últimos años para jugar en el Portimonense antes de retirarse.

En la Selección Colombia, Martínez anotó 8 goles en 40 partidos. En el Mundial 2014, marcó un doblete en fase de grupos contra Japón. Ahora, el fútbol ya no es noticia porque se dedica completo a su familia y pasión por la música. Martínez presentó su nueva canción, ‘Las 2 puertas’, correspondiente a su disco ‘No temeré’. Esa canción se basa en una parte de la biblia y trata de expresar los diferentes caminos de la vida para reflejarlos en la realidad del ser humano.

Jackson Martinez - Las 2 Puertas (Video: Youtube)

El acercarse a Dios, le cambió la vida. Martínez también confiesa que no se siente orgulloso de etapas de su vida, lo cual reveló en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’: “Yo tenía una vida de lujuria y gozo en los pecados, disfrutaba pecar porque no lo veía así, lo veía normal como todo el mundo lo hace. Tú no vas a ver a Dios como tu todo hasta que sea lo único que tengas, por eso tomé la decisión de enfocarme en él”, dijo.

En esta ‘mala vida’, pudo darse cuenta de muchas cosas: “En mi caso, comencé a sentir que algunas amistades con las que yo iba de rumba a tomar trago... me rodearon de alcohol, cigarrillo y de muchas otras cosas también”. Ahora, Jackson Martínez encontró su redención en la religión y en la música. Después de su vida futbolística, el colombiano sigue otro camino donde encontró la felicidad.





