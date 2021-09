La noticia que ha sorprendido a muchos este inicio de semana ha sido la posible salida de James Rodríguez de Everton. El colombiano tendría negociaciones avanzadas con el Al Rayyan de Qatar para convertirse en su nuevo futbolista a partir de esta temporada. De inmediato, los rumores sobre cuánto podría ganar el volante iniciaron. Algunos ya soltaron cifras.

Según reveló la prensa inglesa, el contrato del cucuteño sería por nueve meses, en los cuales, ganaría 800.000 libras esterlinas cada 30 días, es decir 1.092.546 dólares o 931.541 euros. Eso es pesos colombianos es más de 4 mil millones.

A partir de conocerse estos montos, se puede calcular que, durante toda su travesía en Asia, recibiría 7.200.000 libras. Esta cifra en dólares es de 9.833.079 y en euros de 8.383.847. En pesos colombianos esa casi de 38 mil millones.

James Rodríguez llegó al Everton cuando Carlo Ancelotti era entrenador de los ‘Toffees’, pero el DT italiano dejó el club inglés para regresar a Real Madrid; y, ahora, con Benitez dirigiendo la plantilla, el colombiano no ha sido considerado dentro de los partidos que vienen disputando por Premier League.

El exjugador del Santiago Bernabéu, se despediría de Everton con 6 goles en 23 partidos, en los cuales, jugó 21 como titular. Las lesiones lo perjudicaron y no pudo tener la continuidad que quiso.

No se confirmó si el colombiano iría a préstamo o sería comprado por el conjunto catarí, pero Everton busca reducir su masa salarial. Lo que es cierto es que el alto sueldo que percibe el ‘10′ complicó su salida a algún equipo de las cinco grandes ligas de Europa, dentro de ellos el AC Milan y el Porto.

James pidió no ser convocado ante Aston Villa

Antes de elegir a la escuadra que viajó a la cancha de Aston Villa, Rafa Benítez, DT de Everton, tuvo un diálogo con el mediocampista. Frente a la gran cantidad de ausencias en los ‘Toffees’ (entre ellos Dominic Calvert-Lewin y Richarlison), el ‘10’ se perfiló como una de las opciones, pero la respuesta del ex Porto sorprendió al DT.

Es más, ‘Rafa’ Benítez no dudo en desvelar el contenido de la conversación con el ‘cafetero’ y la razón por la que no fue considerado para el partido en el estadio Villa Park. “Para este juego, estaba un poco preocupado por su músculo. Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible. Eso es todo”, declaró.

En la misma línea, el ex técnico de Liverpool manifestó que evaluarán la situación de James Rodríguez con miras al partido del martes ante Queens Park Rangers por la Copa de la Liga. “Veremos si está apto para el próximo partido y luego decidiremos”, sentenció el preparador de 61 años.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR