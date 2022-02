Tras no haber sido convocado en la pasada fecha de la Qatar Stars League, muchos esperaban que James Rodríguez fuese titular en el Al Rayyan vs. Al Sailiya. Sin embargo, Laurent Blanc vio por conveniente dejarlo en el banquillo, algo que sin lugar a dudas dejó disconforme al colombiano.

Precisamente cuando los dirigidos por Sami Trabelsi se habían puesto adelante en el marcador con gol de Carlos Strandberg, el estratega francés decidió mandar al ruedo al ‘10′.

Aunque esto sucedió demasiado tarde, el exEverton participó en la jugada que terminó en el 1-1 marcado por Yohan Boli. Lamentablemente para los intereses del Al Rayyan, el empate no se movería más y terminarían cosechando una nueva decepcionante actuación en la Liga de las Estrellas de Qatar.

James Rodríguez en Al Rayyan vs. Al Sailiya: previa del partido

El colombiano no llegó a tiempo a territorio qatarí después de haber disputado la pasada jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022 con la Selección Colombia, por lo que el técnico francés decidió darle descanso para que pueda recuperarse y estar al 100% para el compromiso de este jueves 10 de febrero.

En lo que va del torneo, los ‘Leones’ solo han conseguido sumar 17 unidades en 16 partidos, producto de cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas. Si bien por ahora se encuentran lejos de la zona de descenso, están obligados a sumar de a tres para no preocuparse al cierre de la temporada.

El Al Sailiya no pinta para ser un rival tan duro con el Al Duhail, pues estos son los coleros del campeonato y no tienen un plantel tan competitivo como el resto. Con James a la cabeza, Al Rayyan no debería pasar apuros para sacar adelante este compromiso.





