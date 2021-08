James Rodríguez aún no sabe qué será de su futuro en Everton. El colombiano continúa en cuarentena luego de estar en contacto con una persona contagiada por coronavirus pero su agente ya se encuentra trabajando para encontrarle un nuevo club. ‘Rafa’ Benitez ya no contará con él esta temporada por lo que tendrá que buscar nuevos rumbos.

En los últimos días, el volante se encuentra muy activo en Twitch debido a que no puede moverse de su domicilio. Siempre conversa con sus seguidores y, en alguna oportunidad, soltó algún comentario que molestó a los fanáticos del cuadro ‘Toffee’. Por ejemplo, el no saber quién era su rival en la siguiente fecha.

Distintos exjugadores y periodistas han emitido sus opiniones sobre la actitud de James. Algunos señalaron que debería estar agradecido con Everton por contratarlo a pesar de que no es un jugador bueno.

“Estoy asombrado por lo que dijo James. Mi problema con él todo el tiempo fue que si fuera un buen jugador, un jugador realmente bueno, no habría estado en el Everton”, dijo explicó el exjugador Andy Gray, quien defendió los colores del club de Liverpool, en una intervención en ‘BeIN Sports’.

El periodista Richard Keys también se sumó a la crítica y señaló que “uno pensaría que un jugador como James volvería a casa diciendo, ‘¿sabes qué? Le debo al Everton. He tenido doce meses fantásticos y quiero devolver esto ... Sé que el entrenador dijo que no estoy en sus planes, pero voy a hacer que me elija. Es con actitud”.





¿James Rodríguez será jugador de Newcastle?

James Rodríguez de 30 años seguiría su futuro en Inglaterra, pero no en el Everton, que estaría dispuesto a encontrarle un equipo antes de que culmine el mercado de pases. Uno de los pretendientes del capitán de la Selección de Colombia sería el Newcastle, pero no será una operación sencilla.

James no vive un gran momento. Tras un inicio de temporada 2020-21 bueno con el Everton -luego de dejar el Real Madrid-, las lesiones volvieron a afectar al jugador que se perdió los partidos de Copa América y Eliminatorias con su selección. Esas molestias lo siguieron hasta Inglaterra.

Everton, dueño de su pase, parece no tenerlo en sus planes. Con la salida de Carlos Ancelotti y la llegada de Rafa Benítez, la situación de James no cambió y el colombiano tiene un pie y medio fuera, pero el tiempo apremia. Quedan solo 10 días para que culmine el mercado de pases.





