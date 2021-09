Everton cayó goleado por 3-0 ante Aston Villa y las críticas sobre Rafa Benítez empezaron. La derrota develó las pocas ideas que tiene el equipo en ataque, generando que más de un fanático señale que James Rodríguez debería volver al equipo para mover los hilos en el medio campo. La prensa inglesa cree lo mismo.

Rafa Benítez no colocó ni en lista al colombiano y Adam Jones, periodista de Liverpool Echo, pidió explicaciones. Esperaba que sea colocado, al menos, en el banco de suplentes. “Tiene tanta calidad que puede aportar, especialmente en las últimas etapas de los partidos en los que el Everton podría necesitar un poco de inspiración”, explicó.

Jones cree que el no llamar a James crea tensión entre los fans. “Es la sensación de confusión enconada lo que se encuentra en el centro de todo. Se necesitará una explicación definitiva en el futuro. Este es un jugador de alto perfil y alguien que fue tan crucial para el equipo la temporada pasada que está sentado en casa mientras su equipo juega”.

James sería el encargado a cambiarle la cara a Everton en la presente Premier League. Se ubica en la sexta caslilla de la tabla de posiciones con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y una derrota.

El próximo partido de los ‘Toffees’ será el sábado 25 de septiembre ante Norwich. Previamente, el equipo de Liverpool jugará ante Queens Park Rangers por la Carabao Cup. Se espera que Rodríguez pueda estar en alguno de los partidos.

La explicación de Benítez sobre James

Rafa Benítez reveló tras el partido ante Aston Villa que tuvo un diálogo con James Rodríguez antes del partido. Frente a la gran cantidad de ausencias en los ‘Toffees’ (entre ellos Dominic Calvert-Lewin y Richarlison), el ‘10’ se perfiló como una de las opciones, pero la respuesta del ex Porto sorprendió al DT.

Es más, ‘Rafa’ Benítez no dudo en desvelar el contenido de la conversación con el ‘cafetero’ y la razón por la que no fue considerado para el partido en el estadio Villa Park. “Para este juego, estaba un poco preocupado por su músculo. Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible. Eso es todo”, declaró.





