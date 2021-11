Juan Guillermo Cuadrado es uno de los líderes de Juventus. El colombiano aterrizó en el equipo de Turín en la temporada 2015/206 y, desde entonces, ha conseguido ganar un protagonismo importante en el plantel. Sus palabras son tomadas en cuenta por sus compañeros. Así quedó demostrado en un último video revelado en el que discute con Cristiano Ronaldo.

Este jueves se conoció una nueva escena del documental All or Nothing que revelará detalles de la interna del cuadro bianconeri la temporada 2020/2021, la cual, fue la última de ‘CR7′ en el cuadro italiano. Luego tomaría la decisión de regresar a Manchester United.

En las imágenes se observa cómo el equipo ingresa al vestuario del Allianz Stadium, luego de quedar eliminado a manos de Porto de Champions League. La derrota generó la furia del portugués que fue calmado por Cuadrado.

“¡Hay que intentarlo más! ¡Qué mierda! ¡No jugamos nada! ¡Nada!”, repitió Cristiano tras sentarse en el banquillo para cambiarse. Fue en ese momento en el que se le acerca el colombiano para intentar tranquilizarlo.

“Tranquilo”, le dice Juan Guillermo. “Tú tienes que ser un ejemplo aquí”, le hace recordar. Esto hace que de inmediato Ronaldo reaccione: “Yo también me incluyo, no estamos jugando nada. Hay que decir la verdad. Esto es un partido de Champions. Hay que tener personalidad”, finaliza.

En aquel encuentro disputado el 9 de marzo de este año, Juventus llegaba luego de perder por 2-1 en Portugal, necesitaba ganar y que no le anotasen. Sin embargo, los ‘Dragones Azules’ sorprendieron y vencieron la valla defendida por Sczcesny en dos ocasiones, generando que a pesar del 3-2 en contra, avancen a la siguiente ronda.





