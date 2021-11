Las malas noticias para el FC Barcelona, Xavi Hernández y Pedri son peores de lo que se creían respecto a la última recaída que sufrió el futbolista. Los problemas en el cuádriceps de la pierna izquierda que arrastra desde la temporada pasada le impedirán reaparecer este año con la camiseta azulgrana. El jugador ha sufrido hasta dos recaídas desde el día que volvió a lesionarse y ha empezado su recuperación desde cero, nuevamente.

Según información que avanza el diario español ‘As’, los médicos del Barcelona le comunicaron a Xavi de forma contundente que el flamante ‘Golden Boy 2021′ “no estará disponible hasta enero”.

En el Camp Nou han decidido realizar un nuevo enfoque en la recuperación de Pedri y ahora será el actual responsable de fisioterapia del equipo culé, Carles Nogueira, quien supervise su evolución.

Pedri se lesionó el 14 de septiembre en el partido de Liga de Campeones ante el Bayern Munich y ya recayó una primera vez en otro encuentro europeo, en este caso ante el Benfica el 29 de septiembre, justo el día de su reaparición.

En la presente temporada, el centrocampista solo ha disputado cuatro partidos con el Barcelona: dos de LaLiga ante la Real Sociedad en el debut del campeonato, la segunda jornada ante el Athletic y dos de Champions, ante Bayern y Benfica.

En la pasada temporada, Pedri jugó 52 partidos con los azulgranas. Y esta cifra aumenta considerando sus apariciones con la Selección de España. Con ‘La Roja’ disputó los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, llegando a un total de 72 encuentros en toda la campaña anterior y más de cinco mil minutos. Números que ahora le pasan factura.

Elegido Golden Boy

El lunes 22 de noviembre, Pedri se hizo con la distinción al mejor joven menor de 21 años de este 2021, relevando a un Erling Haaland que ganó el anterior Golden Boy, y lo hizo con 318 puntos por delante de los 119 que obtuvo Bellingham, con una diferencia abismal de 199 puntos.

“Agradezco a Tuttosport este trofeo que me enorgullece. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los fans que siempre me han apoyado en este 2021 simplemente increíble para mí. Y por supuesto, muchas gracias al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí, sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy”, manifestó Pedri, en una videollamada desde Barcelona.





