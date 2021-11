Chelsea y Juventus se ven las caras este martes por una nueva jornada de Champions League, en un encuentro que tendrá un sabor especial para Juan Guillemo Cuadrado. El colombiano volverá a pisar el césped de Stamford Bridge luego de seis largos años, lugar en el que no fue especialmente ‘feliz’.

El nacido en Necolí aterrizó en los ‘blues’ en la temporada 2014/2015. Estuvo bajo el mando de José Mourinho y se esperaba que sea utilizado con regularidad; sin embargo, solo disputó ocho encuentros oficiales. Pasó de brillar con la Fiorentina a ser un futbolista relegado en el banco de suplentes.

Aquel paso por Chelsea golpeó anímicamente a Cuadrado. Cuando parecía estar en lo más hondo, apareció Juventus y Massimiliano Allegri para darle una mano, aplicar la opción de compra, y levantarlo para darle un nuevo respiro a su carrera.

En una conversación con la Gazzetta dello Sport en el 2017, Marcela Bello, la madre de Juan, revelaba detalles de lo duro que fue para él ser parte del equipo de Londres. “En Chelsea él siguió sonriendo, pero pude ver que estaba apagado. Fue un período difícil, el más duro de su carrera. En verano estaba orando todos los días para que siguiera en la Juventus. Yo sabía que iba a volver a Turín”.

Cuatro años después, Marcela narró más detalles del difícil momento del futbolista en Inglaterra. Ella tampoco la pasó bien durante este tiempo. “Simplemente no me gustaba Londres y recé tanto para que pudiera regresar (...) Ahora vivo en Turín y me gusta mucho, la elección de un gran club como la Juventus hizo muy feliz a Juan”, le dijo a Tutto Juve.

Chelsea a por pase y liderato

Vigente campeón de la Champions y líder de la Premier League, el Chelsea (9 puntos) protagoniza un gran inicio de temporada pero aún no ha validado su boleto a octavos a causa de su única derrota, en la cancha de la Juventus (1-0) en septiembre.

Ante la ‘Vechia Signora’ el conjunto londinense buscará el premio doble: clasificarse, para lo que les basta el empate, y alzarse el liderato, para lo que los pupilos de Thomas Tichel deberán ganar.





