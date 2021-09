Júbilo, emoción y expectativas. Tres palabras que definen la emoción de los hinchas de Rayo Vallecano con la llegada de Radamel Falcao a tienda de Vallecas. La presentación se hizo oficial este jueves ante la presencia de 2.500 aficionados que escuchar el rugir del ‘tigre’ en una nueva experiencia por España, pero esta vez con otros colores.

Las calles aledañas mostraron un bullicio más fuerte de lo habitual y las puertas del estadio se abrieron en una cola que no tenía fin. Su origen estaba frente a la tienda oficial, donde lucía la camiseta de Falcao con su ‘3’ a la espalda. Más luminosa que cualquier neón. Su precio es de 80 euros y su consecución, el tesoro de esta 21-22.

Los aficionados presentes entonaron cánticos, quejas y arengas contra el presidente Raúl Martín Presa, quien se encuentra en problemas por resolver debido a: “Un problema informático en el sistema de emisión de entradas”, como argumentó el club. Es más, la fila de las taquillas llegó a ser igual de larga que la que corresponde a la presentación con indignación de hinchas vallecanos.

Falcao demoró en llegar a la presentación. Fueron 50 minutos de espera según lo pactado al inicio. “Muchas gracias por recibirme, si Dios lo permite espero marcar muchos goles”, dijo el internacional colombiano, nada más salir al terreno de juego.

Un dorsal con historia

Ante los rechazos al presidente, Falcao tomó la palabra y dijo: “Quiero agradecerle traerme y a todas las personas que hicieron esto posible. Mario Suárez me transmitió lo que era el sentimiento rayista”, para calmar un poco el ambiente entre cánticos de ‘Falcao sí, Presa no’.

Radamel Falcao usará el dorsal 3 en Rayo Vallecano (Rayo Vallecano)

Los silbidos volvieron a atronar cuando el máximo mandatario se dirigió a los asistentes: “Este año vamos a poder disfrutar de uno de los mejores rematadores de los últimos años. Es un día feliz. Estamos contentos por la camiseta que vas a vestir y el número que vas a llevar. Ese ‘3’ tiene mucho significado”.

“Ese dorsal tenía mucho significado. Es un homenaje a mi padre. Él me transmitió la pasión por este deporte y jugó con ese número. Qué mejor recuerdo ahora que no está con nosotros”, confesó emocionado. Para finalizar, lanzó balones firmados a la tribuna para luego posar junto a su familia.

La previa de la presentación de Radamel Falcao

El delantero colombiano, sin haber jugado, es la nueva estrella de este club que luchará en la temporada 2021-2022 por no descender y eso tiene a los aficionados del club muy motivados.

Falcao pasó reconocimiento médico en España el pasado sábado y solo faltaba que se colocara bajo las órdenes del técnico Andoni Iraola. Esta semana realizó su primer entrenamiento en el que también estuvo presente el colombiano Iván Mauricio Arboleda.

Aún falta la presentación oficial de Radamel, pero, cada vez se conocen más detalles sobre su contrato. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, dejó claro que quieren hacer la revelación pública en el estadio con toda la afición rojiblanca.

“El Rayo Vallecano es una oportunidad linda para mi carrera, estoy muy contento. Creo que es un lugar donde tendré confianza para dar lo mejor de mí. Es un equipo con un espíritu muy lindo, me han contado cómo es el vestuario y cuerpo técnico. Así que me siento muy orgulloso de hacer parte de este club y, además, vuelvo a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y me va a permitir seguir creciendo”, fueron las primera palabras de Falcao días antes en una conferencia virtual.

Cabe resaltar que Radamel Falcao se encontrará con jugadores conocidos como Mario Suárez con quien compartió vestuario en Atlético de Madrid. Además de Iván Arboleda, a quien conoce por el entorno de la selección de Colombia y convocatorias pasadas.

EN VIVO: Presentación de Radamel Falcao





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.