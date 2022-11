En su mejor momento, Radamel Falcao García fue considerado como el delantero más letal del mundo. Han pasado muchos años y el colombiano todavía se mantiene en la competencia de más alto nivel. Desde que regresó a España para jugar con el Rayo Vallecano no ha parado de recibir elogios por parte de los medios de comunicación. Ahora el presidente del club madrileño, Raúl Martín Presa, no ocultó su admiración por el ‘9′ de su equipo.

El actual delantero del Rayo Vallecano ha estado rotando en los últimos partidos debido a una lesión. Pero siempre siendo vital en la plantilla debido a su experiencia y liderazgo. Hace poco Radamel Falcao regresó en la sorprendente victoria del equipo ante el Real Madrid de Carlo Ancelotti. El presidente del club es consciente de su importancia y le dedicó unas palabras de reconocimiento.

En una entrevista con DAZN, el dirigente del club español destacó: “Tenemos al mejor ariete en el mundo, que por cierto juega, Falcao, desde mi punto de vista”. Asimismo, destacó la presencia de Raúl de Tomas, atacante del Rayo Vallecano que ha sabido jugar con el colombiano en lo que va de la temporada.

“Yo no he visto desde Hugo Sánchez cosa igual dentro del área y ahora tenemos a un definidor con otras características, no tan rematador pero un jugador extraordinario”, agregó el presidente de Rayo sobre el ‘Tigre’. Aunque no esté atravesando su mejor momento y ya no se codee con los mejores jugadores del mundo en las premiaciones, Radamel Falcao continúa siendo un referente y líder.

Falcao está cerca de batir dos récord de goles

El ‘Tigre’ está a solo siete anotaciones de convertirse en el máximo goleador colombiano de clubes. El ranking es liderado por el mítico Víctor Hugo Aristizábal, quien se convirtió en una leyenda en Atlético Nacional y en el fútbol de Brasil. Él cuenta con 346 goles a nivel de clubes. Detrás está Radamel Falcao con 340 goles. En el modo más optimista, podría pasarlo en lo que resta de la temporada.

Pero eso no es todo. Falcao también está a solo 3 anotaciones de ser el máximo goleador colombiano en la Liga de España. Hasta ahora, lleva 60 goles tras su exitoso paso por el Atlético de Madrid y ahora el Rayo Vallecano. El ranking es liderado por Carlos Bacca, que marcó 62 goles con los clubes Sevilla, Villareal y Granada. Sin duda, dos récords que pueden llevar su nombre pronto.