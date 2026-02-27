Local CO
Lotería de Medellín EN VIVO: números ganadores, resultados y último sorteo de hoy viernes 27 de febrero
Este viernes 27 de febrero se jugará otra edición de la Lotería de Medellín en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿En dónde ver la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo, como Teleantioquía. Además, la 'Lotería de Medellín' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.