Lotería de Medellín EN VIVO, hoy viernes 12 de diciembre: resultados, último sorteo y números ganadores en Colombia

Este viernes 12 de noviembre se jugará otra edición de la Lotería de Medellín, en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes en Colombia. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
13:49

LOTERÍA DE MEDELLÍN |   ¿En dónde ver la 'Lotería de Medellín'?

La 'Lotería de Medellín' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo, como Teleantioquía. Además, la 'Lotería de Medellín' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.

12:45

LOTERÍA DE MEDELLÍN |    ¿A qué hora se juega el sorteo?

La   'Lotería de Medellín' se juega los viernes por la noche.   Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Medellín', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

12:29

LOTERÍA DE MEDELLÍN |    ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?

La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.

12:29

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

12:29

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este viernes 12 de diciembre se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Medellín’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados.

