Lotería de Medellín EN VIVO del viernes 16 de enero: último sorteo, resultados y números ganadores
Este viernes 16 de enero del 2026 se jugará la primera edición de la Lotería de Medellín del nuevo año, en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué hacer si ganas el sorteo?
Si ganas la 'Lotería de Medellín', hay varios pasos importantes que debes seguir. En primer lugar, es crucial mantener la calma y asegurar tu billete ganador en un lugar seguro. Luego, verifica los números ganadores anunciados oficialmente por la Lotería de Medellín para confirmar tu victoria. Después, dependiendo del monto del premio, considera consultar a un asesor financiero o abogado para obtener orientación sobre cómo administrar tus ganancias de manera efectiva y maximizar su beneficio. También es esencial revisar las reglas y regulaciones establecidas por la 'Lotería de Medellín' para reclamar tu premio y seguir el proceso de reclamación correspondiente.