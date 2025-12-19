Local CO
Lotería de Medellín EN VIVO del viernes 19 de diciembre: último sorteo, resultados y números ganadores en Colombia
Este viernes 19 de diciembre se juega otra edición de la Lotería de Medellín, en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?
La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.