Lotería de Medellín EN VIVO, hoy viernes 5 de diciembre: resultados, último sorteo y números ganadores en Colombia
Este viernes 5 de noviembre se jugará otra edición de la Lotería de Medellín, en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Cómo se originó el sorteo?
La 'Lotería de Medellín' tiene sus raíces en la iniciativa de la Beneficencia de Antioquia, una organización creada en 1945 en la ciudad de Medellín, Colombia. La idea detrás de la Lotería de Medellín era recaudar fondos para apoyar obras sociales, educativas y de salud en la región de Antioquia. Así, el primer sorteo de la Lotería de Medellín se llevó a cabo el 30 de junio de 1945. Desde entonces, la lotería ha continuado operando semanalmente, brindando oportunidades de ganar premios atractivos a los participantes mientras contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad en Medellín y sus alrededores.