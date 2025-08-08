Local CO 

Lotería de Medellín EN VIVO hoy viernes 8 de agosto 2025: ver resultados, números ganadores y último sorteo

Este viernes 1 de agosto se lleva a cabo otra edición de la Lotería de Medellín en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.

Lotería de Medellín se juega los días viernes en Colombia. (Diseño: Depor)
Lotería de Medellín se juega los días viernes en Colombia. (Diseño: Depor)
15:14

LOTERÍA DE MEDELLÍN |  ¿Cómo se originó el sorteo?

La 'Lotería de Medellín' tiene sus raíces en la iniciativa de la Beneficencia de Antioquia, una organización creada en 1945 en la ciudad de Medellín, Colombia. La idea detrás de la Lotería de Medellín era recaudar fondos para apoyar obras sociales, educativas y de salud en la región de Antioquia. Así, el primer sorteo de la Lotería de Medellín se llevó a cabo el 30 de junio de 1945. Desde entonces, la lotería ha continuado operando semanalmente, brindando oportunidades de ganar premios atractivos a los participantes mientras contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad en Medellín y sus alrededores.

14:10

LOTERÍA DE MEDELLÍN |  ¿A qué hora se juega el sorteo?

La 'Lotería de Medellín' se juega los viernes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Medellín', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

12:41

LOTERÍA DE MEDELLÍN |  ¿Qué es la 'Lotería de Medellín'?

La 'Lotería de Medellín' es una entidad de juego de azar colombiana que realiza sorteos semanales. Fundada en 1945, la Lotería de Medellín es una de las más antiguas y reconocidas del país. Su objetivo principal es recaudar fondos para obras sociales, educativas y de salud en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Los sorteos de la Lotería de Medellín suelen celebrarse los viernes por la noche y ofrecen una variedad de premios, incluyendo un premio mayor significativo.

11:47

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

11:46

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este viernes 8 de agosto se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Medellín’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas