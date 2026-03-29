En Landover, Maryland, el fútbol prepara un escenario de lujo. Colombia, con el talento indomable de Luis Díaz y la magia intacta de James Rodríguez, se mide ante la temible Francia de Kylian Mbappé y Michael Olise, en uno de los amistosos más esperados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. No es un partido más: es una prueba de carácter, una radiografía del presente y un guiño al futuro.

Este domingo 29 de marzo, desde las 14:00 horas de Bogotá (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) , el Northwest Stadium de Landover será el punto de encuentro donde la ilusión colombiana se cruce con el poderío francés. Noventa minutos para medir jerarquías, para poner a prueba proyectos, para saber hasta dónde puede llegar esta selección que se niega a dejar de soñar. ¿La gran pregunta? Dónde y a qué hora verlo, sin perderse un solo detalle.

LANDOVER, MARYLAND (ESTADOS UNIDOS), 29/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Colombia y Francia este domingo 29 de marzo, por amistoso internacional de la Copa Mundial FIFA 2026 desde el Northwest Stadium de Landover, Maryland. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO

En Colombia, nadie tendrá excusas: el duelo de la tricolor ante Francia se verá en vivo y gratis por señal abierta a través de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu. En el resto de Sudamérica, la cita será por DIRECTV Sports y DGO, para que todo el continente pueda seguir de cerca cada gambeta, cada pase filtrado, cada atajada decisiva.

Al otro lado del continente, en Estados Unidos, Telemundo y UNIVERSO llevarán el Colombia–Francia a los hogares de miles de hinchas que viven el fútbol lejos, pero lo sienten cerca. En México y Centroamérica, la pelota rodará en las pantallas de Claro Sports, permitiendo que una región entera se detenga unos minutos para ver cómo se escribe otro capítulo de este deporte.

Y si tu lugar en el mundo es España, también tendrás tu ventana al espectáculo: DAZN Spain será la única opción para vivir el Colombia vs. Francia. Diferentes husos horarios, distintos acentos, pero una misma sensación: ese cosquilleo previo al pitazo inicial, cuando todos entienden que, aunque sea “amistoso”, hay partidos que se sienten como finales.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. Francia por amistoso a la Copa Mundial 2026

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Colombia 14:00 GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes y Ditu Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT Telemundo y UNIVERSO México 13:00 Claro Sports Costa Rica 13:00 Claro Sports El Salvador 13:00 Claro Sports Nicaragua 13:00 Claro Sports Guatemala 13:00 Claro Sports Honduras 13:00 Claro Sports Perú 14:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 14:00 Claro Sports Ecuador 14:00 DIRECTV Sports y DGO Venezuela 15:00 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 15:00 TuVes Rep. Dominicana 15:00 Claro Sports Puerto Rico 15:00 Telemundo y UNIVERSO Argentina 16:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 16:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 16:00 DIRECTV Sports y DGO España 21:00 DAZN Spain

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial 2026

Fecha : Domingo 28 de marzo de 2026

: Domingo 28 de marzo de 2026 Partido : Colombia vs. Francia, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026

: Colombia vs. Francia, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026 Horario : 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT)

: 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) Canal : GOL Caracol, RCN Televisión, GOL Caracol Play, RCN Deportes y Ditu

: GOL Caracol, RCN Televisión, GOL Caracol Play, RCN Deportes y Ditu Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en señal nacional?

En Colombia, el partido Colombia vs. Francia se transmite EN VIVO por Gol Caracol y RCN, con opción de streaming a través de Caracol Play.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Colombia vs. Francia se puede ver EN VIVO por Telemundo y Universo, en señal de TV paga y plataformas asociadas.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en México?

En México, el partido amistoso Colombia vs. Francia se transmite EN VIVO por Claro Sports para TV y plataformas digitales.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en España?

En España, el Colombia vs. Francia se podrá ver EN VIVO exclusivamente a través de DAZN Spain en streaming.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el amistoso Colombia vs. Francia se verá EN VIVO por DirecTV Sports y su plataforma de streaming DGO.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Colombia vs. Francia se transmite EN VIVO por DirecTV Sports Chile y vía streaming por DGO.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el amistoso Colombia vs. Francia se verá EN VIVO por la señal abierta de América TV y también por DirecTV Sports a nivel regional.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el Colombia vs. Francia se transmite EN VIVO por El Canal del Fútbol en TV y la plataforma ECDF en streaming.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido amistoso Colombia vs. Francia se verá EN VIVO principalmente mediante operadores que distribuyen DirecTV Sports para Sudamérica.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el amistoso Colombia vs. Francia se podrá seguir EN VIVO a través de la señal regional de DirecTV Sports y su plataforma DGO.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el choque Colombia vs. Francia se transmite EN VIVO mediante la señal regional de DirecTV Sports y DGO para streaming.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Colombia vs. Francia se verá EN VIVO por la señal regional de DirecTV Sports y la plataforma DGO.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en Centroamérica?

En los países de Centroamérica, incluido México y Costa Rica, el amistoso Colombia vs. Francia se transmite EN VIVO por Claro Sports en TV y plataformas digitales.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Francia EN VIVO hoy por amistoso al Mundial 2026 en el resto de Sudamérica?

En el resto de países de Sudamérica donde no hay señal local específica, el partido Colombia vs. Francia se podrá ver EN VIVO por DirecTV Sports y su servicio de streaming DGO.

Transmisión en vivo y en directo de GOL Caracol y Canal RCN para ver el partido Colombia vs. Francia gratis por señal abierta. El amistoso internacional con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará este domingo 29 de marzo desde el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos). (VIDEO de @FCFSeleccionCol)