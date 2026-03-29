Colombia y Francia se citan este domingo para encender, en suelo estadounidense, un adelanto de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026: un choque cargado de talento, orgullo y promesa de goles entre la Tricolor y los subcampeones del planeta. El encuentro se disputará este 29 de marzo, desde las 14:00 horas de Bogotá (3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT), en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, un escenario que, por noventa minutos, se vestirá de previa mundialista, con estrellas, intensidad y la sensación de que aquí también se empieza a escribir el camino hacia Canadá, México y Estados Unidos.
¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial 2026?
Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. Francia por amistoso internacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT
- Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV
- Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV
- Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV
- Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo
- Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay
- Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable
- Canales 277 SD – 252 HD de ETB
- Canal 101 de EMCALI
¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Francia por la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia y Francia por amistoso internacional con miras a la Copa del Mundo 2026.
- Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.
- Medellín: 90.3 FM y 750 AM.
- Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.
- Cali: 90.5 FM y 820 AM.
- Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.
- Cartagena: 1170 AM.
- Pereira: 950 AM.
- Manizales: 1180 AM.
- Cúcuta: 1090 AM.
- Pasto: 1280 AM.
¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?
Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.
¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Francia por amistoso a la Copa Mundial 2026?
Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.
Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Francia por amistoso al Mundial de Fútbol 2026
- Horario: 14:00 (Bogotá) | 3 pm ET / 12 pm PT
- Partido: Colombia vs. Francia, por amistoso a la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Fecha: Domingo 29 de marzo
- TV: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play
- Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos)