Colombia y Francia protagonizarán este domingo 29 de marzo de 2026 un amistoso internacional de máxima exigencia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, reciente sede oficial de los Washington Commanders de la NFL, en el que el balón comenzará a rodar a las 15:00 (hora local, ET), en un duelo clave dentro de la fase final de preparación de ambas selecciones nacionales de cara a sus próximos compromisos oficiales. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, conoce qué canales de TV y dónde seguir streaming el juego desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO este domingo 29 de marzo de 2026.
|Zona en EE. UU.
|Hora local
|TV / Online
|Este (Nueva York, Miami)
|15:00
|Universo - Telemundo
|Central (Chicago, Dallas)
|14:00
|Universo - Telemundo
|Montaña (Denver, Phoenix)
|13:00
|Universo - Telemundo
|Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|12:00
|Universo - Telemundo
¿A qué hora juega Colombia vs. Francia EN VIVO HOY 29 de marzo?
|País
|Hora local
|Argentina
|16:00
|Bolivia
|15:00
|Paraguay
|16:00
|Perú
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Uruguay
|16:00
|Venezuela
|15:00
|Chile
|16:00
Fecha, hora, TV y dónde ver Colombia vs. Francia
- Fecha: domingo 29 de marzo
- Sede: Northwest Stadium de Landover, Maryland
- Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 pm PT
- Transmisión: Telemundo