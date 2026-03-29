Conoce cómo ver por TV y señal online el partido amistoso entre Colombia vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO este domingo 29 de marzo. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo ver por TV y señal online el partido amistoso entre Colombia vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO este domingo 29 de marzo. (Foto: Composición Depor)

Colombia y Francia protagonizarán este domingo 29 de marzo de 2026 un amistoso internacional de máxima exigencia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos, reciente sede oficial de los Washington Commanders de la NFL, en el que el balón comenzará a rodar a las 15:00 (hora local, ET), en un duelo clave dentro de la fase final de preparación de ambas selecciones nacionales de cara a sus próximos compromisos oficiales. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, conoce qué canales de TV y dónde seguir streaming el juego desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO este domingo 29 de marzo de 2026.

Zona en EE. UU.Hora localTV / Online
Este (Nueva York, Miami)15:00Universo - Telemundo
Central (Chicago, Dallas)14:00Universo - Telemundo
Montaña (Denver, Phoenix)13:00Universo - Telemundo
Pacífico (Los Ángeles, Seattle)12:00Universo - Telemundo

¿A qué hora juega Colombia vs. Francia EN VIVO HOY 29 de marzo?

PaísHora local
Argentina16:00
Bolivia15:00
Paraguay16:00
Perú14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Uruguay16:00
Venezuela15:00
Chile16:00

Fecha, hora, TV y dónde ver Colombia vs. Francia

  • Fecha: domingo 29 de marzo
  • Sede: Northwest Stadium de Landover, Maryland
  • Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 pm PT
  • Transmisión: Telemundo
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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