Reinaldo Rueda tendrá este martes uno de sus retos más importantes al mando de la Selección Colombia. El equipo cafetero enfrentará a Paraguay con la esperanza de ganar y pelear en la parte alta de las Eliminatorias Qatar 2022.

En la previa al partido, el técnico caleño conversó con la prensa y brindó algunos detalles de cuál será el plan del equipo para conseguir los tres puntos con su gente en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Pienso que todos los partidos tienen un grado de complejidad y quizás hay juegos que parecen difíciles y no lo son tanto por las características del rival”, inició Rueda. “Todo está en la inteligencia de juego, imponer nuestra idea y no podemos sobrevalorar ni subvalorar a los demás rivales que no sea Brasil. Debemos tener control mental siempre para tener eficacia y conseguir los resultados que necesitamos”.

Uno de los pedidos de los fanáticos en los últimos días fue la inclusión de James Rodríguez. Reinaldo cree que puede ser una de las posibilidades, al igual que Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Borja. “Por respeto al grupo y a ustedes cualquier decisión no es saludable para el equipo o nosotros hacerla afirmativa. Son posibilidades y ustedes nos pueden ayudar en eso en dar el once inicialista, hay otros factores para analizar y cuestionarnos”.

James llega afectado al partido ante los de Barros Schelotto, luego de que fallezca su abuela. “Es natural que esté golpeado porque es la pérdida de un ser muy especial para él. Me manifestó que fue quien lo crió por el trabajo de su madre, como nos pasó a muchos. El acompañamiento y la solidaridad esperando que supere este vacío que ni el tiempo lo sana”, dijo Reinaldo.

El técnico colombiano no se animó a decir el once inicialista. “Hay jugadores que asimilan muy bien todo ese cambio de horarios y hay otros que recién llegan y justo estamos evaluando esa parte desde la teoría. El análisis de video es importante también y lo que va a prevalecer es quizá poner a los hombres que muestren en Selección esa sinergia y sociedad ideal que uno proyecta”.

En su extensa conversación con los medios, Rueda no descartó que hay cambios en el sistema. “Todo cambia de acuerdo a los intérpretes y a los rivales, no hemos podido estabilizar una nómina por múltiples factores, hemos perdido 3 o 4 jugadores de lo que se proyecta como nómina ideal”.

La gran deuda pendiente de Colombia en los últimos encuentros ha sido la falta de gol. Ante Paraguay buscarán romper un ayuno de gol de 400 minutos. “Esa ha sido la preocupación, tuvimos en el caso de la convocatoria anterior la pérdida de Borja que venía en buena racha con nosotros. Y en este llegó con pocos minutos, lo mismo el caso de Muriel que viene en ese proceso, ya que no ha podido retomar ese nivel de fútbol que se requiere”, dijo Rueda.

“En todos los partidos hemos generado varias ocasiones de gol, pero por circunstancias del juego no se ha podido cristalizar. Estamos buscando un equipo compacto y equilibrado. Veníamos con un equipo débil atrás y ahora nos falta ser eficaces y consolidarnos más defensivamente”, agregó.

En los últimos días, la capitanía de la Selección Colombia ha sido puesta en duda por distintas personalidades ligadas al deporte. Rueda tiene claro que no habrá cambios. “Desde mi llegada hay un grupo de capitanes, con ellos me reuní inicialmente y cada uno ha ejercido desde las circunstancias. Siempre buena comunicación entre ellos y por todo lo que significan en Selección. En este momento están tres: Ospina, Cuadrado y James”, sentenció.

Los cafeteros llegan al partido en un momento de crisis, no solo por los malos resultados sino también por el flojo rendimiento mostrado en los últimos partidos, mientras que la Albirroja apenas está iniciando un proyecto con Guillermo Barros Schelotto, que arrancó con el pie izquierdo al caer 0-1 con Chile en Asunción el jueves pasado.

Las bajas también han marcado la previa del partido, pues Colombia además de las ausencias por lesión de jugadores como Falcao García, Matheus Uribe, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Stefan Medina, tampoco contará con el mediocentro Wilmar Barrios ni con el lateral izquierdo Johan Mojica, suspendidos por acumulación de amarillas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR