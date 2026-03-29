Colombia vs. Francia por amistoso internacional. (Foto: Composición Depor)
Colombia vs. Francia por amistoso internacional. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el domingo 29 de marzo del 2026: GOL Caracol TV, RCN y Caracol Play. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:00 p.m., según el horario en Colombia.

Dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO: canales de TV vía GOL Caracol TV y RCN
Dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO: canales de TV vía GOL Caracol TV y RCN
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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