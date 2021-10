Las críticas hacia la Selección de Colombia aumentaron en los últimos partidos por su baja producción en el ámbito ofensivo. Empatar sin goles ante Uruguay y Brasil refleja que la estrategia de Reinaldo Rueda no viene siendo efectiva y las críticas empiezan para el técnico que tomo a la selección a mitad de camino en las Eliminatorias Qatar 2022 y quedan poco puntos por disputar.

Freddy Rincón, histórico jugador de la Selección de Colombia, no dudó en pronunciarse sobre el mal momento de los delanteros ‘cafeteros’. El ex seleccionado considera que no hay ‘alguien que se salga del libreto’ e intente algo diferente en el aspecto ofensivo.

“La verdad es que falta irreverencia, alguien que se salga del libreto y que diga no, no quiero más este lado y me voy por este otro pedazo. Intentar hacer algo diferente de lo que hace, porque están como esos alumnos obedientes que están yendo por el mismo camino y no hay uno que salga como se tiene que ir”, dijo el ‘Coloso’ de Buenaventura en un diálogo con AS Colombia.

Además, Rincón habló sobre el momento de Radamel Falcao García con la Selección de Colombia y que aporta poco en materia ofensiva. El ex jugador reconoce la importancia del ‘Tigre’ en el plantel, pero considera que su nivel no lo coloca como titular. Lo prefiere de recambio.

“La historia de Falcao en la Selección es muy bonita y eso hay que respetarlo, pero hay otra cosa que hay que respetar que es la Selección Colombia como tal. Para nadie es un secreto la importancia de Falcao, pero en estos momentos me parece que él debería de entrar y no ser titular, porque lo veo principalmente sin fuerza y eso hace que una historia como la que tiene Falcao no pueda morirse porque él no está haciendo lo que más le gusta que son los goles en la Selección”, dijo.

“Él hace parte de la Selección y no es irrespetar a los jugadores, además viene de un buen momento en Rayo Vallecano, pero no quiere decir que los goles que él hizo seguidos lo ameriten para ser titular, porque le están costando muchas cosas y tal vez entrando él puede servirle a la Selección. Le está costando fuerza, las divididas, el cuerpo a cuerpo... y la Selección no está compatible futbolísticamente y eso se le está haciendo difícil”, añadió.





