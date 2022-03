Mientras pasan los días, la ansiedad y el nerviosismo se instalan alrededor de la Selección Colombia. A falta de dos jornadas para que culminen las Eliminatorias Qatar 2022, la ‘Tricolor’ no depende de sí misma para clasificar a la próxima justa mundialista y el panorama pinta complicadísimo. En este contexto, una de las voces más autorizadas para hablar del equipo de Reinaldo Rueda dio su punto de vista: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

El histórico ‘10′ de Colombia dialogó con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y fue claro en dar sus apreciaciones sobre el devenir del combinado cafetero, tomando en cuenta que la situación no es de las mejores y el rendimiento colectivo del equipo ha estado muy por debajo de lo que sus individualidades pueden ofrecer.

”Hay chance, hay chance, no nos vamos a entregar. Hay opción, lo ‘bacano’ es que tenemos chance. Estamos vivos, vamos a jugárnosla, falta un chance, pero todavía estamos vivos”, apunto Valderrama de entrada

“Los tres fijos de la selección son David Ospina, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, faltan 20 días. Me duele la cabeza, me duele el tobillo, todo puede pasar, la verdad no entiendo. En la época de nosotros todo el mundo estaba pendiente a la lista, a mí me pasó que me llamaban y también a otros siendo figura, entonces no hay que ‘dar papaya’ porque esto es fútbol”, añadió, haciendo referencia que hasta ahora solo hay tres referentes indispensables en la ‘Tri’.

Finalmente, poniéndolo en el peor de los escenarios, ‘El Pibe’ fue consultado sobre qué pasaría si Colombia no logra el objetivo y se queda fuera del Mundial después de haber clasificado de manera consecutiva a Brasil 2014 y Rusia 2018. Para el exmediocampista las primeras ‘cabezas’ que tienen que ‘volar’ son la de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

”Esperemos que no pase, yo voy hasta el final con la Selección, no importa, faltan dos partidos. Hay una renovación normal que tiene que haber si no se pasa al Mundial, y hay que pasar por la cabeza que son los directivos, que son los mismos, ‘igualiticos’. Hay que empezar de verdad si queremos empezar por ahí”, finalizó.

La Selección Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela en la última jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: FCF)

Yerry Mina sigue siendo duda en Colombia

El último partido de Yerry Mina en el Everton fue el pasado 8 de febrero en la derrota ante el Newcastle (3-1) por la jornada 24 de la Premier League. Aquel día no terminó de disputar el compromiso completo y tuvo que ser cambiado a los 35 minutos del primer tiempo por Jarrad Branthwaite.

Desde entonces el exBarcelona ha estado en reposo y los ‘Toffees’ no han dado señales claras de para cuándo está programado su regreso a las canchas. Con estas dudas, el comando técnico de la Selección Colombia viene analizando la posibilidad de prescindir de él para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen dos complicados compromisos ante Bolivia (en Barranquilla) y Venezuela (en Caracas), el 24 y 29 de marzo respectivamente. El escenario no se les presenta nada favorable pues aun ganando ambos duelos no dependen de sí mismos para clasificar a la próxima justa mundialista o, por lo menos, coger el cupo del repechaje.





