Benjamín Agüero tiene el fútbol en las venas. El hijo de Sergio Agüero y Giannina Maradona siempre ha sido señalado como el que tiene que llevar la batuta de la familia en el fútbol tras el retiro de su padre, aún más cuando es nieto del histórico Diego, máxima estrella del deporte argentino.

Lo que se sabía del pequeño de 13 años es que era amante del deporte; sin embargo, no nunca se supo si era parte de algún equipo, hasta esta semana. El ‘Kun’ en una de sus transmisión en Twitch aseguró que su primogénito empezó a jugar en las divisiones menores de un club de la Primera División.

“Ya empezó a jugar. Está grandote... Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio pero ahora fue a un equipo. Fue a jugar a Tigre”, dijo Agüero en conversación con el streamer Coscu. El exfutbolista contó que apoya este salto pero que será muy exigente.

“Fue a Tigre porque ahí va su mejor amigo. Se fue a probar la semana pasada y me escribe y me dice: ‘pa, quedé. Ahí lo llamé, lo felicité y le dije: ‘Mirá andá, tenés todo este año para ponerte las pilas y después si realmente te gusta’”, agregó Agüero.

Sergio explicó que pronto irá a ver cómo juega Benjamín para decirle en qué está fallando. “Lo tengo que ir a ver porque soy bastante exigente y bastante honesto, por como juega. Si lo voy a ir a ver, no me gusta ir y que no intente o le dé igual. Si va a querer jugar y le gusta, lo banco y vamos. Si va a jugar de hobby no me va”.

El exfutbolista de Manchester City y Barcelona explicó que a la edad de su hijo, intentar ser deportista no es fácil. “Empieza a cortar el estudio, estudiás menos. Está contento, está entusiasmado. Lo voy a ir a ver, lo voy a llevar. Lo voy a apoyar para que le de para adelante”.

Tras el anuncio de su retiro del fútbol, Sergio Agüero le ha puesto mayor énfasis a sus transmisiones en Twitch. Asimismo, continúa con el trabajo en su equipo de E-Sports KRÜ.





