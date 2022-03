El regreso de James Rodríguez a través de sus transmisiones por Twitch han servido para que el jugador retome el contacto con sus seguidores y pueda hacer algunas revelaciones sobre su presente y futuro. Tras haber dicho hace una semana que no le disgusta la idea de volver al fútbol europeo, renació la posibilidad de verlo jugar otra vez en un nivel mucho más exigente al que hoy tiene en Qatar.

El mediocampista de 30 años está retomando su mejor estado de forma en el Al Rayyan y está claro que, ante cualquier posibilidad de regresar a Europa, primero esperará a que termine la presente temporada de la Qatar Stars League.

“No sé, esa sería una posibilidad, ¿por qué no? Si ellos quieren, yo estaría totalmente abierto a eso. El tema es que ellos quieran. Yo no tuve ningún problema con nadie allí, me fue bien antes”, expresó en una de sus últimas transmisiones en referencia a las opciones que tiene de volver al Everton, de donde se fue por desavenencias con el español ‘Rafa’ Benítez.

James Rodríguez se marchó del Everton tras la mala relación que sostenía con su extécnico 'Rafa' Benítez. (Foto: Getty Images)

Tras esto, el diario ‘The Sun’ no ocultó su postura sobre el retorno del colombiano. “Al Everton le vendría bien la chispa creativa de James”, señalaron en su más reciente edición. Con Frank Lampard en el banquillo en lugar de Benítez, el ‘10′ tendría más chances de volver a tener un rol protagónico en los ‘Toffees’.

Lo cierto es que, si por algún motivo James Rodríguez retoma el diálogo con los directivos del conjunto inglés, su llegada se daría recién para la temporada 2022-23. El compromiso con el Al Rayyan aún sigue vigente y romper el contrato de manera unilateral no está dentro de los planes del cafetero.

Por otro lado, el presente del Everton en la Premier League es bastante complicado. Actualmente marchan decimoséptimos y están a solo un punto de la zona de descenso (22), casilla que es ocupada por el Burnley (21). Cierran la cola el Watford (19) y el Norwich City (17).





