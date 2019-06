No se lo pierde por nada: Alexis Sánchez, confirmado en el once de Chile para el debut en Copa América

No solo llegará totalmente recuperado, sino que será de la partida en el debut de 'La Roja'. Alexis Sánchez va "por buen camino" en su puesta a punto para disputar la Copa América con la selección de Chile , tras una lesión que lo aqueja hace un mes, dijo este miércoles el técnico Reinaldo Rueda.



" Creo que va por muy buen camino, el balance es muy positivo", dijo el entrenador colombiano en rueda de prensa en Itu, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo.



El DT destacó que el atacante del Manchester United, afectado por una lesión de tobillo desde principios de mayo, jugó 40 minutos con "muy buen comportamiento" la víspera en la victoria 3-0 en un amistoso ante Esporte Clube XV de Novembro, un equipo de segunda división de Itu.



En el encuentro preparatorio, Sánchez anotó uno de los goles. Los otros los marcaron Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida.



Hay que subrayar "la disposición y la motivación que tiene, y vuelvo y repito, la dedicación de todos para que esté en el mejor nivel", aseguró el técnico colombiano de 62 años.



Rueda reveló el que sería el once para estrenarse ante Japón el lunes en el estadio Morumbí de Sao Paulo, en el que estaría el 'Niño maravilla' aunque posiblemente no jugará todo el partido.



Gabriel Arias estará en la portería; la defensa la comandarán Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal liderarán el mediocampo; y Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida irán al ataque.



El orientador señaló que Beausejour y el ariete Nicolás Castillo podrían ser desafectados para el debut, tras presentar molestias físicas en el amistoso con el elenco brasileño.



Sobre su próximo rival, Rueda avizoró un partido "bravísimo" por las "variantes" y la "movilidad" de los japoneses.



"Es un rival con gran crecimiento en su cultura futbolística. Esa cultura oriental tiene dos factores fundamentales... el respeto y la disciplina", señaló.



Chile comparte el Grupo C junto a Japón, Uruguay y Ecuador. AFP

