Una nueva baja para Argentina: Exequiel Palacios quedó descartado para la Copa América 2019

Una nueva baja para Lionel Scaloni. Exequiel Palacios quedó descartado este viernes de la Copa América Brasil 2019. El volante de River Plate sufrió un desgarro el último jueves en la final de la Recopa Sudamericana ante Athlético Paranaense. Hoy se confirmó la lesión.

El volante del equipo de Marcelo Gallardo no tuvo un buen primer tiempo y tuvo que ser reemplazado por Nicolás de la Cruz para la segunda mitad. El tucumano dejó el campo por una molestia en su isquiotibial izquierdo. Se le realizaron los estudios este viernes y quedó fuera de la lista final de 23 para la 'Albiceleste'.

"A los 25, 30 del primer tiempo se me puso duro el isquiotibial y el comando técnico decidió que no debería continuar. No aguantaba las ganas de estar ahí. Me tocó alentar desde afuera y mis compañeros lo hicieron de mejor manera" , explicó el volante en la zona mixta tras el encuentro en el Monumental de Núñez.

Las pruebas determinaron que el desgarro que sufrió Palacios tiene para, por lo menos, 21 días de recuperación. La Selección de Argentina debuta el 15 de junio en Brasil ante Colombia, por lo que Scaloni tendrá que buscara a alguien que cubra la baja del 'millonario'.

Los grandes favoritos para tomar el lugar son I gnacio Fernández, también de River Plate, Manuel Lanzini, del West Ham United y Erik Lamela, del Tottenham inglés.

